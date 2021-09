Britney Spears si sposa, ufficiale: annuncio e chi è il suo futuro marito

Congratulazioni a Britney Spears, che nelle scorse ore ha messo al dito il tanto atteso anello di fidanzamento. Con un video pubblicato su Instagram, l’artista statunitense ha confermato la notizia del suo imminente matrimonio con lo storico compagno, Sam Asghari.

“C…o, non riesco a crederci!” ha commentato la cantante via social, accompagnando la didascalia della clip con una serie di emoji dell’anello tipico delle star che annunciano le loro nozze ai loro followers. Britney, che evidentemente non aspettava altro, sfoggia il gioello nel video in diverse posizioni, quasi scherzando sul fatto che, magari, alcuni ancora non lo avessero notato.

La notizia del matrimonio di Britney Spears arriva dopo un periodo decisamente buio per l’interprete di I’m a slave for you. Si è infatti da poco concluso il calvario della cantante, che da ormai un decennio era vittima del giogo legale del padre. Jamie Spears ha mantenuto fino a pochissimi giorni fa la sua tutela legale sulla figlia, impedendole così di poter vivere una vita serena e libera da costrizioni. Ed è proprio la fine della conservatorship, pare, ad aver spinto il bel Sam a fare finalmente il grande passo e a chiedere a Britney di sposarlo.

Chi è Sam Asghari, il futuro marito di Britney Spears

Sam e Britney Spears si erano conosciuti sul set del video ufficiale del singolo Slumber Party nel 2016 e, da quel giorno, erano diventati inseparabili.

Il bel Sam è nato il 4 marzo del 1994 a Teheran, in Iran, dove è originario e ha dunque 13 anni in meno della cantante. Dopo aver lasciato il suo paese d’origine si è trasferito negli Stati Uniti, dove ha subito iniziato a giocare a football. Fu la sorella a convincerlo ad intraprendere la carriera di modello, un lavoro che avrebbe portato avanti per diversi anni partecipando, fra gli altri, al video di Work from home delle Fifth Harmony.

Oggi Sam Asghari lavora come personal trainer ed è proprietario della catena di palestre Asghari Fitness. La forma fisica invidiabile che oggi Britney Spears può sfoggiare è di certo anche merito suo.