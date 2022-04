Elisa Isoardi: colloquio con Di Bella, Rai più vicina. Quando torna in tv

Per lungo tempo, Elisa Isoardi è stata lasciata fuori dalla Rai. Dopo tanti di onorata carriera, sembra infatti che la rete abbia in qualche modo voluto lasciarla in disparte. Che l’allontanamento sia stato meritato o meno questo non siamo certo noi a poterlo dire. Quel che è evidente è che il fatto di essere rimasta lontana per così tanto dalla televisione è dispiaciuto e non poco alla conduttrice.

A gennaio, per esempio, la Isoardi aveva raccontato a Gente del difficile momento che stava passando, senza troppi giri di parole. “Dopo 18 anni di carriera, quando la macchina si ferma, è come se si fermasse tutto. Il telefono comincia a squillare meno, i giorni passano e spesso senti di non aver concluso granché” aveva commentato. Ma ora la situazione potrebbe finalmente cambiare. Già, perché in base a quanto riportato da Dagospia ci sarebbero (era ora!) delle buone notizie per lei.

Sulle pagine online del giornale diretto da Roberto d’Agostino leggiamo infatti che c’è qualcosa che bolle in pentola. In questi giorni pare che Elisa Isoardi sia finita a colloquio con il responsabile della fascia del DayTime Antonio Di Bella per una trasmissione che dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) essere trasmesso il prossimo autunno.

Elisa Isoardi lontana dalla tv: quali sono stati gli ultimi impegni di lavoro

La conduttrice è rimasta distante dal piccolo schermo senza avere una trasmissione tutta sua per mesi. L’ultima volta in veste di presentatrice era stato ormai quasi due anni fa, a giugno 2022, con la conclusione della sua esperienza al timone di La Prova del Cuoco, il programma che aveva ereditato da Antonella Clerici e che presto sarebbe stato sostituito da È sempre mezzogiorno.

Nel frattempo, la Isoardi è stata impegnata in veste di ballerina concorrente di Ballando con le stelle e di naufraga dell’Isola dei Famosi. Tutti ingaggi rispettabili, per carità, ma è ovvio che essere al comando di una trasmissione è qualcosa di completamente diverso.

Negli ultimi mesi, in ogni caso, si erano rincorsi online gossip su possibili nuovi progetti per la Isoardi, mai confermati: da Check up su Rai1 ad un nuovo programma su Canale 5. Che sia questa la volta buona?