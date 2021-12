Antonella Clerici: “Prova del Cuoco? Incinta e fatta fuori”. Bordata alla Rai

Antonella Clerici, una delle conduttrici più amate e popolari della TV italiana, sembra aver finalmente trovato un equilibrio. Dopo qualche anno passato in sordina a causa di screzi con la Rai e momenti difficili nel privato, la 58enne appare più serena che mai. Ecco cosa ha raccontato ai microfoni di “Chi”, con la schiettezza e i modi “casarecci” che la contraddistinguono.

Antonella Clerici è attualmente al timone di due programmi televisivi: “È sempre mezzogiorno!”, in onda ogni mattina dal lunedì al venerdì su Rai 1, e “The Voice Senior”, trasmesso nella prima serata del venerdì sullo stesso canale. La Clerici è riuscita ad uscire da un momento buio, che ha ricordato nell’intervista rilasciata a “Chi”. La conduttrice, nel 2008, è stata costretta ad abbandonare la conduzione de “La Prova del Cuoco” a causa dapprima di un infortunio e poi della maternità, venendo sostituita da Elisa Isoardi. Ecco le sue parole:

“Quando litigai con la Rai perché non volevo più fare ‘Unomattina’ andai in Mediaset per sei mesi e condussi un programma a mezzogiorno. Dopo quell’esperienza sembrava tutto finito, invece tornai in Rai a fare ‘La Prova del Cuoco’. Ma lì, quando rimasi incinta, mi fecero fuori”.

La lombarda, parlando della sua carriera, ha ricordato le numerose volte in cui le sono state date seconde possibilità che l’hanno fatta rialzare dopo momenti di crisi. Addirittura ha spiegato di essere stata sull’orlo di abbandonare la sua carriera televisiva.

“Sono come l’araba fenice, sono una maestra di seconde possibilità. Quando facevo la conduttrice sportiva fui esclusa dalla squadra di ‘Dribbling’ per i mondiali ’90, ma poi Enrico Mentana mi richiamò, altrimenti avrei smesso e sarei tornata a studiare per diventare magistrato. Se qualcuno mi mette da parte sono stimolata a dare il meglio”.

Poi la Clerici ha anche spiegato come ama fare televisione, spiegando che non le piacciono i programmi “urlati”:

“Preferisco lavorare in serenità: rendo di più quando ho una squadra che si fida e mi supporta, non che mi sopporta. Detesto i programmi in cui si alza la voce, dove ci sono tutte queste discussioni su qualsiasi argomento…preferisco una TV pacata, tranquilla, ragionata”.

Antonella Clerici e la relazione con Vittorio Garrone

Anche in amore la conduttrice non è stata sempre fortunata. Antonella è legata dal 2016 al petroliere 55enne Vittorio Garrone, la sua “seconda chance” dopo varie delusioni amorose. La 58enne è stata infatti sposata due volte: con Pino Motta, dal 1989 al 1991, e con Sergio Cossa, dal 2000 al 2005. Poi l’incontro con Eddy Martens, padre dell’unica figlia della Clerici, Maelle. La relazione con lui è terminata dolorosamente dopo dieci anni. Oggi la love story della Clerici con Garrone sembra andare a gonfie vele, tanto da esserci aria di fiori d’arancio.

“Con Vittorio è la volta buona. Se dovesse finire con lui starei da sola: voglio invecchiare con lui, se Dio vorrà. Non mi ha ancora chiesto di sposarlo. Per ora fa battute, in futuro si vedrà. Ma stiamo talmente bene che abbiamo paura di rompere l’equilibrio”.

In quanto alla figlia, oggi dodicenne, Antonella si è mostrata orgogliosa:

“Maelle mi dicono gli insegnanti che è sempre allegra come me, si prodiga per gli altri e non dice mai che è mia figlia, per non avere vantaggi”.

Antonella Clerici e la sua ricetta per la felicità

La vita della conduttrice di Legnano sembra essere tutta rose e fiori al momento. Facendo un bilancio della sua carriera la Clerici si dice felice e soddisfatta di essersi “fatta da sola”.

“Non bisogna mai arrendersi: se hai dei sogni ci devi lavorare. Ho tanti motivi per sorridere e poi di natura non so cosa sia la depressione”.

In quanto alla sua forma fisica la Clerici ha spiegato di mantenerla con passeggiate, tapis roulant e integratori. La 58enne ha voluto però precisare che a suo avviso non fa bene essere ossessionati con il proprio peso: