GF Vip Lulù ammette: “Padre di Manuel non m’accetta”. Ora c’è aria di crisi

La principessa Selassiè parla per la prima volta degli attriti in corso con la famiglia del fidanzato: cosa sta accadendo

Lucrezia “Lulù” Selassiè ammette per la prima volta di avere dei problemi con la famiglia di Manuel Bortuzzo, in particolare con papà Franco. Non è un mistero che in questi giorni sui social, più precisamente su Instagram, il padre del nuotatore triestino ha levato il “segui” alla principessa che ha ricambiato il gesto assieme a sua sorella Clarissa. Lulù, intervistata con il fidanzato da Chi Magazine, ha parlato della situazione venutasi a creare dopo il Grande Fratello Vip 6.

Ma c’è dell’altro: al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Bortuzzo e la giovane hanno confidato che tutto sta procedendo per il meglio e che la loro relazione sta crescendo. Tutto bene quel che finisce bene? Secondo Alessandro Rosica non proprio: l’esperto di gossip (fu il primo a svelare la rottura consumatasi tra Can Yaman e Diletta Leotta) sostiene che la coppia non sia così salda come vuole apparire.

Quando a Lucrezia è stato fatto notare che tra lei e Franco Bortuzzo non c’è intesa e che si sono persino levati reciprocamente il “segui” sui social, la principessa non si è nascosta dietro un dito. Seppur in maniera diplomatica, ha lasciato capire che qualche problema c’è. A onor del vero più di qualche problema:

“Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisce. Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere sincera ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manu sia felice e cerco di farlo stare sereno”.

Dunque Lulù non si sente accettata da Franco. Mica un problema da poco. Sulla vicenda Manuel non si è espresso. Ci ha pensato, come prima accennato, Alessandro Rosica a farlo. Secondo l’esperto di gossip tra la Selassié e il nuotatore c’è aria di crisi proprio per via del fatto che la famiglia di lui non accetterebbe ne tanto meno vedrebbe di buon occhio Lulù e le sue amicizie. “E purtroppo i ragazzi sarebbero molto delusi e tristi”, ha chiosato su Instagram Rosica.

D’altra parte gli attriti tra Franco Bortuzzo e Lulù non sono argomento del tutto nuovo. Anche quando il Grande Fratello Vip era in onda su Canale Cinque, l’uomo non ha mai nascosto di credere che il figlio avesse bisogno di un altro tipo di donna rispetto alla principessa. La situazione ora pare che si sia fatta piuttosto pesante.