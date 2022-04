GF Vip, Manuel e Lulù già in crisi? Parla la Selassiè: come stanno le cose

In questi giorni Manuel Bortuzzo e Lucrezia “Lulù” Selassiè sono finiti al centro del gossip per via di alcune indiscrezioni originatesi da fonti non meglio specificate che hanno parlato di una presunta crisi nel loro rapporto sentimentale. Non è chiaro come e da dove abbia preso piede lo spiffero, ma quel che è certo è che si è diffuso, tanto che una miriade di fan hanno iniziato a tartassare i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, domandando se tutto procedesse bene. Probabile che i sussurri che vogliono il legame scricchiolante si siano alimentati per il semplice fatto che i due giovani sono stati un poco meno presenti del solito sui social. Non certo un buon motivo per lanciare finti scoop su presunte rotture, ma tant’è. A placare le voci circolanti ci ha pensato la principessa, con un intervento nelle scorse ore su Club House.

Lulù ha detto ai suoi fan che nella settimana che verrà potranno assistere a delle “cose bellissime”. “Farò qualche shooting, anche con Manuel – ha sottolineato -. Perciò state tranquilli. E basta con tutte queste ansie che state scrivendo. Non c’è nulla di cui preoccuparsi. Noi siamo tranquilli, leggere queste cose ci dà un sacco di ansia. Vogliamo vivere tranquilli e senza questi film che sembrano quelli della Signora in Giallo. Tutti che fanno gli investigatori privati. Mamma mia!”.

L’ex gieffina vip ha anche detto di essere sconfortata in quanto ci sono persone che credono che lei e il nuotatore triestino siano delle persone poco sincere: “Mi dispiace che pensino che io e Manuel siamo dei bugiardi. Ci dispiace, capito? Se avessi qualcosa lo diremmo immediatamente. Speriamo che non accadrà mai. Lo speriamo per la nostra storia. State tranquilli. Facciamo le corna”.

Nessuna parola invece per quel che riguarda il recente gesto di papà Bortuzzo, Franco, che le ha levato il “segui” da Instagram. La vicenda ha fatto molto rumore nella fanbase della principessa e in molti si stanno tuttora chiedendo la motivazione che ha spinto Franco a prendere una simile decisione.

Manule Bortuzzo e Lulù Selassiè: liti e amore al GF Vip

I due giovani si sono conosciuti all’interno della Casa più spiata d’Italia. Inizialmente Bortuzzo ha allontanato Lucrezia, considerandola troppo ingombrante e troppo bisognosa di attenzioni. Con il passare delle settimane, però, Manuel e la ragazza sono via via riusciti a trovare un solido equilibrio e a far crescere il loro legame che si è trasformato in passione. Da quando si è concluso il Grande Fratello Vip 6, il nuotatore ha ribadito più volte di volere dei figli dalla compagna e di essere intenzionato a trascorrere tutta la vita assieme a lei.