Lulù Selassié interviene dopo bufera papà Bortuzzo: la realtà con Manuel

Cosa succede tra Lulù Selassié e la famiglia di Manuel Bortuzzo? I fan si sono allarmati e preoccupati quando si è diffusa sui social una news su papà Franco Bortuzzo. Il genitore del nuotatore infatti pare abbia smesso di seguire Lulù sui social e questo gesto non è piaciuto a chi sostiene la principessa e la coppia. Su Twitter si è scatenata in un niente la polemica, ognuno si è sentito in obbligo di dire la sua e in un attimo tutto si è trasformato in una vera e propria bufera. Così Lulù si è sentita in dovere di intervenire e ristabilire l’ordine, per il bene di tutti, ha precisato.

Il gesto di papà Bortuzzo verso Lulù ha decisamente scatenato il panico, ma come stanno davvero le cose? C’è chi ha pensato a uno scherzo delle Iene, ma il follow non è ancora tornato: il signor Franco non ha ripreso a seguire la nuora. Che si sia creata una frattura tra padre e figlio? In realtà Manuel è molto legato alla sua famiglia, ha vissuto in simbiosi con il padre dopo l’incidente e sarebbe strano pensare che ci sia stata una frattura in famiglia.

La rottura però non c’è stata neanche tra Lulù e Manuel: stanno insieme e sono felici. Lo ha detto a chiare lettere la principessa intervenendo nelle scorse ore su Instagram. In una serie di video pubblicati tra le storie, infatti, ha detto la sua, in un certo senso, su quanto sta accadendo. Dalle sue parole sembra che tutto sia nella norma:

“Siamo qui felici, ci mancate e mi raccomando non preoccupatevi perché vedo che siete un po’ spaventati. Siamo tutti qui appassionatamente, ci amiamo tutti e quindi sappiate che vi amiamo tanto, è per questo che sto facendo questo messaggio perché voglio che stiate sereni. Non voglio che vi spaventiate, che vi agitiate perché mi dispiace”

Stando a queste parole, insomma, non è successo niente di grave tra il papà di Manuel e Lulù. La Selassié comunque ha proseguito così:

“State sereni, non preoccupatevi, non fatevi tutti questi film mentali. Io e Manu siamo tranquilli però se leggiamo tutte queste cose ci viene l’ansia. Noi quest’ansia non ce l’abbiamo quindi ci dispiace che dovete averla voi”

Nonostante le parole della principessa, però, un dubbio resta: papà Bortuzzo non ha realmente accettato Lulù in famiglia? Nulla vieta infatti che il signor Franco abbia deciso di non avere rapporti con la nuora e di mantenerli col figlio. Certo sarebbe una situazione non tanto piacevole, ma tutto è possibile. Non resta che attendere qualche altro giorno per scoprire cosa è successo davvero e come stanno le cose oggi.