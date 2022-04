GF Vip: sgarbo del padre di Bortuzzo a Lulù. Qualcosa non torna

Anche se il GF Vip è terminato ormai da settimane, proseguono i gossip spiccioli sugli ormai ex concorrenti della casa e sui loro rapporti familiari e sentimentali. A tenere banco quest’oggi è un rumor molto succoso, seppur piuttosto controverso, che vede come protagonista assoluto Franco Bortuzzo.

Il papà di Manuel Bortuzzo, infatti, avrebbe compiuto uno sgarbo (se così lo vogliamo chiamare) nei confronti di Lucrezia “Lulù” Selassié. Ma come, direte voi, proprio alla sua “adorata” nuora”? Eppure non si parla d’altro su Twitter (e non solo) visto che Franco Bortuzzo attualmente non segue Lulù su Instagram.

A questo punto verrebbe da pensare: ma quindi? Questa dovrebbe essere una cosa rilevante? Diciamo che lo è, nell’ottica per cui oggi come oggi quando due VIP smettono di seguirsi automaticamente iniziano le indagini sui loro rapporti. Smettere di seguirsi su Instagram significa per molti chiudere definitivamente i ponti, qualcosa che abbiamo visto molto spesso nel caso di rotture sentimentali “eccellenti”.

In un primo momento, in base ai primi gossip, sembrava persino che Franco Bortuzzo non solo avesse smesso di seguire Lulù, ma che l’avesse persino bloccata. Quest’ultima informazione, tuttavia, è piuttosto difficile da verificare. Sono tutte soffiate, quelle di cui vi stiamo parlando, segnalate da alcuni utenti alla regina del gossip Deianira Marzano, che però si è limitata a riportarle senza permettersi di commentarle.

Come riportato anche da Novella 2000, a cercare di far chiarezza sulla vicenda sono stati i fan della coppia. Alcuni, in particolare, hanno sottolineato come un mancato follow non sia un segnale di alcunché di rilevante. Altri invece hanno avanzato che tutto potrebbe dipendere “da un problema di Instagram”.

Di certezze al momento ne abbiamo due. La prima: non ci risultano rapporti deteriorati fra il padre di Manuel Bortuzzo e Lulù, o perlomeno nessuno dei diretti interessati ha fatto cenno alla cosa. Secondo: Franco Bortuzzo, e lo potete verificare anche voi, effettivamente non segue Lulù su Instagram. In effetti, il sospetto che ci sia qualcosa di “strano” è legittimo: fra i profili seguiti da Bortuzzo padre troviamo, fra gli altri, moltissimi degli ex inquilini della casa, fra cui Jessica Selassié, sorella di Lulù.