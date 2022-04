Grande Fratello Vip, le sorelle Selassié tornano in tv: “Riprese in estate”

By

Il Grande Fratello Vip ha decisamente cambiato la vita di Jessica, Lucrezia e Clarissa Selassié. Da perfette sconosciute le tre sorelle sono diventate delle stelle del piccolo schermo. Nella Casa più spiata d’Italia, dove sono state fortemente volute da Alfonso Signorini, le tre hanno lasciato il segno con i loro caratteri forti e decisi. La più piccola si è distinta per la sua determinazione, Lulù ha fatto innamorare Manuel Bortuzzo e la primogenita della famiglia etiope è riuscita addirittura a portare a casa un sostanzioso montepremi.

Un’avventura importante per le sorelle Selassié, che ora sono pronte a lavorare con profitto nel mondo dello spettacolo. Stando a quanto riporta il settimanale Vero Tv Jessica, Lulù e Clarissa starebbero vagliando numerose proposte professionali. Tra le tante pare sia già stato raggiunto un accordo importante. Come si legge sulla rivista, nel corso della prossima estate le tre ex gieffine dovrebbero essere impegnate con le riprese di una serie Sky su di loro.

Un format a metà tra sit-com e documentario. La messa in onda sarebbe prevista per l’autunno. Al momento l’indiscrezione non è stata confermata ma neppure smentita dalle dirette interessate. Jessica, Lucrezia e Clarissa stanno cercando di tornare alla loro quotidianità dopo aver trascorso tanto tempo nel bunker di Cinecittà. L’improvvisa popolarità ha inevitabilmente travolto le loro esistenze.

Lulù, ad esempio, è andata a convivere con Manuel Bortuzzo. Dopo qualche incertezza iniziale la Selassié è riuscita a conquistare il cuore del nuotatore. Oggi i due sono più che mai uniti e complici e fanno insieme progetti seri. Bortuzzo ha fatto delle modifiche nel suo appartamento romano per accogliere Lucrezia e sogna con lei matrimonio e figli. La giovane età – entrambi hanno 23 anni – non sembrano spaventare più di tanto Manuel e Lulù.

Restano invece single Jessica e Clarissa, sebbene la prima abbia ancora un “conto in sospeso” con Barù, conosciuto al Grande Fratello Vip. La Selassié e il nipote di Costantino della Gherardesca continuano a sentirsi anche se pare che il loro legame non vada oltre una bella amicizia.