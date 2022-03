Bortuzzo e Lulù senza filtri: “Così è stata la nostra prima notte insieme”

In barba a critiche e malelingue la love story tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié procede a meraviglie. Dopo l’avventura al Grande Fratello Vip, reality show che li ha fatti conoscere e innamorare, i due sono andati a convivere a casa dello sportivo. Il 23enne ha rivoluzionato il suo appartamento romano per ospitare la principessina etiope che gli ha rubato il cuore e con la quale spera di mettere presto su famiglia.

Al settimanale Nuovo Tv Manuel Bortuzzo ha parlato della prima notte insieme a Lulù senza telecamere:

“Tutto bene! Ma non avevamo dubbi, tra di noi è molto bello, in tutti i sensi. Insomma, è e sarà come speravamo che fosse”

Lo sportivo ha inoltre confidato che da quando ha conosciuto l’ex gieffina ha pensato per la prima volta all’idea di avere una famiglia tutta sua:

“Quando sarà il momento non ci penseremo due volte e ricorreremo alla fecondazione assistita. Prima d’ora non m’aveva mai sfiorato l’idea di avere un figlio, ma Lulù mi dà la serenità di pensare che si potrebbe affrontare qualsiasi cosa senza problemi”

Manuel ha ammesso che Lulù ha rivoluzionato la sua vita e che con lei non ci si annoia mai, anche se ha spifferato che è molto disordinata. In compenso è una persona solare, allegra, molto brava a cucinare. Un rapporto travolgente e passionale, dove non c’è spazio per la gelosia:

“Sappiamo quanto siamo innamorati. Non abbiamo assolutamente paure e poi non ci diamo modo di essere gelosi”

Per la coppia non solo progetti d’amore ma pure lavorativi: dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia la Selassié sogna di diventare una cantante professionista e ha tutto il sostegno di Bortuzzo. Quest’ultimo spera invece di continuare a fare televisione.

Di recente Manuel Bortuzzo ha avuto modo di conoscere pure la suocera, la madre di Lulù. Il ragazzo si è concesso una mini vacanza a Napoli con la donna e Clarissa, la sorella minore di Lucrezia, anche lei ex concorrente del Grande Fratello Vip. Bortuzzo ha affermato di aver riso per tutto il tempo: si è subito sentito in famiglia.

La casa di Manuel Bortuzzo e Lulù

Bortuzzo e Lulù sono andati vivere nell’appartamento di Manuel a Roma, quello che condivide con suo padre. Si tratta di una struttura su due livelli e il piano sotto è tutto per i due ex concorrenti del GF Vip.

Mentre la Selassié era ancora rinchiusa nel bunker di Cinecittà il nuotatore ha fatto dei piccoli accorgimenti alla sua abitazione proprio per accogliere la nuova fidanzata.

Ha fatto realizzare una cabina armadio tutta per Lucrezia Selassié, ha aggiunto un altro bagno e ha riempito la casa di specchi visto che alla principessina piace ammirarsi e sistemarsi i capelli di continuo.