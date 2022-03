Manuel Bortuzzo e Lulù, la casa è pronta: dove si trova e com’è

By

Archiviata l’esperienza al Grande Fratello Vip il nuotatore e la principessina etiope sono finalmente pronti per la vera convivenza

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié fanno sul serio. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip la coppia ha preso l’importante decisione di andare a convivere. Entrambi credono molto in questo rapporto e fanno progetti a lungo termine, che implicano matrimonio e figli. Al settimanale Di Più il nuotatore ha confidato che la casa da condividere con Lucrezia è già pronta.

Bortuzzo e Lulù andranno a vivere nell’appartamento di Manuel a Roma, quello che condivide con suo padre. Si tratta di una struttura su due livelli e il piano sotto sarà tutto per i due ex concorrenti del GF Vip. Mentre la Selassié era ancora rinchiusa nel bunker di Cinecittà il nuotatore ha fatto dei piccoli accorgimenti alla sua abitazione proprio per accogliere la nuova fidanzata.

Manuel Bortuzzo ha fatto realizzare una cabina armadio tutta per Lucrezia Selassié, ha aggiunto un altro bagno e ha riempito la casa di specchi visto che alla principessina piace ammirarsi e sistemarsi i capelli di continuo.

“Credete che io la vizi troppo? Io voglio solo che sia felice, si merita la felicità, come la merito io. Quello che ho passato mi ha insegnato che la vita va presa a morsi”

Bortuzzo ha conosciuto la madre di Lulù

Nei giorni scorsi Manuel Bortuzzo ha avuto modo di conoscere pure la suocera, la madre di Lulù. Il ragazzo si è concesso una mini vacanza a Napoli con la donna e Clarissa, la sorella minore di Lucrezia, anche lei ex concorrente del Grande Fratello Vip. Bortuzzo ha ammesso di aver riso per tutto il tempo: si è subito sentito in famiglia.

“Lulù e io ci amiamo e facciamo progetti. Lei vuole fare la cantante e io la aiuterò. Io sono pronto a nuove sfide in tv e lei mi appoggia. Il sogno continua anche nella realtà”

Di recente Miriana Trevisan ha confidato che tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié c’è stata parecchia intimità durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante l’invalidità il ragazzo non ha alcun problema a letto e la passione con la sua Lulù è alle stelle. Tra i due tanta complicità e sintonia nonostante gli esordi poco facili.

L’ex opinionista di Marco Liorni non ha nascosto la voglia di avere un figlio da Lucrezia: Bortuzzo può procreare solo con la fecondazione assistita. Un metodo che non spaventa la Selassié, innamorata pazza del suo Manuel e pronta a mettere su famiglia al di là della giovane età (entrambi hanno 23 anni).