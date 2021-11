Caos Ghione-d’Urso, GF-aborto, Can-Chillemi: le 10 news della settimana

I ben informati sussurrano che a Federica Panicucci non sarà tolto il timone di Mattino Cinque a partire dal prossimo gennaio, come qualcuno aveva sostenuto. Ci sarà invece lo stop della trasmissione ‘classica’ e quindi anche per la conduttrice nel corso delle feste natalizie, in cui andrà in onda in solitaria Francesco Vecchi con Mattino 5 News. Federica si preparerà invece per il Capodanno di Canale Cinque, che la vedrà protagonista assieme ad Albano.

Sempre restando in casa Mediaset, c’è in arrivo una rivoluzione. Le redazioni del Tg4 e di StudioAperto saranno ridimensionate. Di fatto dovrebbero soltanto rimanere i loghi dei programmi: i vertici del Biscione hanno parlato di ottimizzazione delle risorse.

L’attore Lino guanciale è diventato papà per la prima volta: sua moglie, Antonella Liuzzi, ha dato alla luce nei giorni scorsi un bebè. Nulla più si sa sulla nascita del frutto d’amore. D’altra parte la coppia è riservatissima e non ama le piazze social né è favorevole a dare in pasto la propria vita privata a tv e giornali.

Bufera su Alfonso Signorini che al GF Vip, lunedì scorso, ha detto di “essere contrario all’aborto in ogni sua forma“. Tantissime critiche sono piovute addosso al giornalista. Endemol, società che produce il reality show, e uno degli sponsor del programma, Mikado, si sono smarcati dall’esternazione. E il direttore di Chi cosa ha detto dopo cotanto caos? Niente, venerdì sera in tanti credevano che avrebbe meglio spiegato la sua posizione. Invece non ha proferito parola sul tema su cui, almeno per ora, è calato il sipario.

Can Yaman e Francesca Chillemi si frequentano? Chi Magazine ha sganciato la bomba sostenendo che la star turca e l’ex Miss Italia, che ha una figlia piccola e da anni ha una relazione con l’imprenditore Stefano Rosso, si siano visti per due notti. Scoop o bufala? Si attendono conferme o smentite.

Zelig è tornato in onda su Canale Cinque e ha fatto il pieno di ascolti, facendo volare lo share della rete ammiraglia del Biscione che ha addirittura superato la fiction quotatissima di Rai Uno, Un Professore: la coppia Bisio-Incontrada funziona sempre. Chapeau!

Jimmy Ghione ha postato su Instagram una foto di Barbara d’Urso struccata, con tanto di sbeffeggiamento. “Quando salta la luce”, l’ironia dell‘inviato di Striscia la Notizia che è stato subissato di critiche per il gesto.

Marracash, dopo mesi di silenzio, è uscito con il nuovo album ed ha anche parlato della fine della love story con Elodie, spiegando che con l’ex allieva di Amici è rimasto in buoni rapporti.

Barbara Berlusconi è diventata mamma per la quinta volta scegliendo un nome assai originale per il bebè: Ettore Quinto.

Ilary Blasi, salvo colpi di scena, tornerà alla guida de L’Isola dei Famosi nel 2022.