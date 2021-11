Federica Panicucci, rebus Mattino 5 risolto: stop e quando tornerà in onda

Quale sarà il futuro di Federica Panicucci a Mattino 5? Sono giorni che non si fa che parlare d’altro, visto e considerato che qualche ora fa sono apparse online delle indiscrezioni bomba che hanno lasciato in molti a bocca aperta. Il giornalista Giuseppe Candela di Dagospia e Il Fatto Quotidiano ha infatti raccontato via Twitter che la Panicucci sarebbe stata fatta fuori. Ma è davvero così? Non proprio, proviamo a fare un po’ d’ordine.

Quello che ormai sembra certo è che Federica Panicucci sparirà dagli schermi di Canale 5, come anticipato, per tutte le vacanze di Natale. Ad accompagnare gli ospiti in studio e a intrattenere i telespettatori da casa fino a gennaio ci sarà dunque solo ed esclusivamente il collega, Francesco Vecchi. Quest’ultimo sarà dunque l’unico volto delle feste del canale sebbene in un’altra veste, quella di presentatore del format Mattino 5 News. Questo significa, dunque, che per circa tre settimane non vedremo più gli approfondimenti sul gossip (come, per esempio, quelli sul Grande Fratello VIP) bensì soltanto notizie più “seriose”.

Questo restyling del mattino di Canale 5, dunque, sarà a quanto si dice solo una scelta temporanea. La trasmissione di Vecchi andrà in onda con la sua conduzione da metà dicembre fino al 6 gennaio. Terminato il periodo delle feste natalizie, Federica Panicucci dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) tornare normalmente alla conduzione. Queste, perlomeno, sono le ultime indiscrezioni apparse su Fanpage, entrata in contatto in esclusiva con fonti Mediaset.

Nel frattempo, si fanno sempre più insistenti le voci su un altro progetto televisivo imminente per Federica Panicucci. Pare infatti che la conduttrice sia stata confermata come presentatrice del Capodanno di Canale 5. All’evento, cancellato lo scorso anno a causa della pandemia di Covid-19, la Panicucci dovrebbe affiancare il cantante Al Bano Carrisi.

Sempre Fanpage rivela infine che Federica Panicucci non dovrebbe tornare alla guida della nuova stagione di La Pupa e il Secchione, che tornerà in Mediaset a partire dal mese di marzo 2022. Niente da fare in questo senso neanche per Enrico Papi, al quale sarà affidata una nuova importante prima serata su Canale 5.