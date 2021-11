Signorini, frase aborto: parlano Lorenzo Amoruso e Sonia Bruganelli

Alfonso Signorini nella tempesta mediatica. Proprio lui, che solitamente, a suon di scoop con Chi Magazine, le scatena attorno ai ‘vipponi’. Tutta colpa di un’esternazione sull’aborto detta a tarda serata al Grande Fratello Vip, durante la puntata di lunedì scorso. Si stava ridendo e scherzando con Giucas Casella, quando è arrivato lo scivolone (“Siamo contrari all’aborto in ogni sua forma, anche quello dei cani non ci interessa”). Chi lavora nel mondo dei media o chi vi orbita attorno ha compreso subito che quella frase avrebbe provocato un gran chiasso. Così è stato!

Giusto il tempo di far passare la notte ed ecco che già dalla mattinata di martedì 16 novembre sono cominciate a piovere critiche feroci da personaggi noti e no. Persino Endemol Shine Italy, che produce il reality show, ha diffuso una nota in cui ha sottolineato la propria distanza da quanto dichiarato dal giornalista. In tutto questo calderone, una persona va contro corrente e giustifica Signorini. Trattasi di Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro.

Circa un anno fa, proprio di questi tempi, Amoruso e l’ex Miss Italia scoprivano che il loro bebè non ce l’aveva fatta: la showgirl ebbe un aborto spontaneo. L’ex calciatore ha ricordato quel momento difficile sui social, poche ore fa:

“In questa settimana lo scorso anno abbiamo perso il nostro bimbo e dopo la morte del mio adorato padre questa è stata la più brutta sensazione di impotenza e vuoto che mi ha lasciato una cicatrice indelebile. Ma so che quel dolore ci ha rafforzato ancora di più per affrontare la nostra vita. Sempre più assieme, sempre più uniti, sempre più come una famiglia. Ti amo”.

A stretto giro dal post, Amoruso è stato contattato da Fanpage.it che gli ha chiesto cosa ne pensasse della frase di Signorini sull’aborto. “Quando ieri ero davanti alla tv – spiega Lorenzo – e ho sentito Alfonso pronunciare quelle parole, giuro, ho pensato: “Sono sicuro che non si sia reso conto di cosa ha detto, ora sarà travolto da polemiche”. Sarò contro corrente, ma non sono d’accordo con tutto quello che gli è arrivato addosso il giorno dopo. È nato tutto da uno scherzo a Giucas, si parlava di un cane ed era un contesto burlesco. Indubbiamente è stata una caduta, anche se è vero, non è la prima volta che capita, ma è pur sempre un essere umano”.

La giustificazione di Lorenzo nasce da una convinzione: è sicuro che il demiurgo del Grande Fratello Vip si è espresso male. “Alfonso è una persona molto acculturata e ha un’enorme sensibilità – ha rimarcato l’ex atleta -. Non lo conosco personalmente, non ho il suo numero di telefono, ma non credo proprio che lui volesse dire qualcosa di brutto e tutto quello che gli è arrivato addosso non è meritato“.

E ancora: “La gente penso debba stare più tranquilla. Se prendiamo le parole che ha usato per quello che sono, certo, tutto assume un altro valore, ma io credo che non pensasse minimamente una cosa del genere. Voglio vedere il lato buono”.

Sonia Bruganelli e quell'”esatto” sulle parole di Signorini…

Dalla bufera è stata lambita anche Sonia Bruganelli che, dopo le frasi di Signorini sull’aborto, ha chiosato in diretta un secco “esatto”. Su Instagram, rispondendo a un utente, la moglie di Paolo Bonolis ha messo in chiaro che cosa volesse dire con quell’affermazione.

“Esatto era inteso sul non augurare l’aborto spontaneo“, ha specificato la produttrice. Insomma, nessuno slogan che mettesse in discussione la pratica.

In effetti Signorini, riprendendo scherzosamente Giucas, a cui è stato fatto fintamente credere che la sua cagnolina fosse incinta di molti cuccioli di un cane di grossa taglia, ha avuto una risposta stramba dal mentalista. Casella ha detto che magari potrebbe esserci un aborto spontaneo. Da lì si è innescato il caos. Si resta in attesa di una spiegazione pubblica di Signorini che dopo essere stato subissato dalle critiche non ha proferito parola.