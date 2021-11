By

Le affermazioni di Alfonso Signorini sull’aborto, arrivate nel corso della diciannovesima puntata della sesta edizione, hanno scatenato un vero e proprio putiferio al Grande Fratello Vip. Sui social network la polemica va avanti da ore: tanti, tantissimi, i telespettatori indignati dalla situazione. Ora sul caso si è espressa la Endemol, società di produzione che si occupa del reality show da oltre venti anni.

Con una nota diffusa su Instagram e Facebook la Endemol ha preso le distanze dal conduttore del Grande Fratello Vip:

“Pur rispettando le opinioni di ognuno, esprimiamo la nostra distanza dalla sua personale opinione. In tutte le comunità e in tutti i gruppi di lavoro le opinioni possono essere diverse e Grande Fratello si distingue da sempre per essere attento a tutte le evoluzioni della società e al rispetto dei diritti civili”

Nessuna dichiarazione sulla faccenda è ancora giunta da parte di Mediaset.

La difesa di Signorini

Su Twitter è arrivata anche la replica di Alfonso Signorini:

“Tra i diritti civili per i quali mi batto da sempre ci sono il rispetto e la difesa della libertà di pensiero. Un principio che difendiamo, anzi difendo, con assoluta fermezza. Indipendentemente dai gruppi di lavoro”

Le reazioni dei Vip

Intanto non sono tardate ad arrivare le reazioni di alcuni personaggi famosi. Dura la posizione di Selvaggia Lucarelli, che ha ricordato al collega il referendum sull’aborto e ha invitato Signorini a parlare per sé visto che non rappresenta il corpo delle donne. Condanna pure da parte di Sabrina Ferilli, che su Instagram ha così commentato: “Un passo avanti, due indietro”. “Follia”, ha invece sottolineato l’ex Velina di Striscia la notizia Costanza Caracciolo.

Laura Boldrini ha scritto su Twitter: “Un motivo in più per continuare a non guardare il Grande Fratello Vip. A noi donne nessuno può imporre quello che dobbiamo fare”.

Giorgia Meloni ha invece espresso solidarietà ad Alfonso Signorini per il “linciaggio online” che sta subendo in queste ore. “In democrazia non può esistere un pensiero unico”, ha sottolineato la Meloni.

La richiesta del pubblico

Su Twitter il nome di Signorini è diventato uno dei trend topic della giornata. Parecchi telespettatori del Grande Fratello Vip hanno chiesto attraverso la piattaforma social di licenziare il direttore di Chi dal programma Mediaset. A detta di molti Signorini è stato del tutto inadeguato con le sue affermazioni sull’aborto. Qualcuno ha addirittura richiesto il ritorno di Alessia Marcuzzi, che per anni è stata il volto del Grande Fratello Nip.