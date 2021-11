Signorini, è bufera: cosa ha detto sull’aborto. Ferilli e Lucarelli dure

Scoppia il caos e il web condanna il conduttore del Grande Fratello Vip 6: la frase per i telespettatori non deve essere accettata

La frase sull’aborto di Alfonso Signorini al GF Vip 6 ha acceso una vera e propria bufera sul web. I telespettatori, a distanza di ore dalla puntata andata in onda nella prima serata di ieri, ancora commentano l’accaduto, dichiarandosi disgustati. Interviene sulla questione, attraverso Twitter, anche Selvaggia Lucarelli, che come sempre non le manda a dire. Ma cos’è successo? Il tutto è accaduto a fine serata, quando Giucas Casella in confessionale si ritrovava a fare la sua nomination.

In un momento simpatico e divertente della puntata, il padrone di casa si è lasciato andare a un’affermazione che l’ha gettato inevitabilmente in una bufera mediatica, da dove potrebbe risultare davvero difficile uscire. Si parlava dell’eventuale cucciolata in arrivo per Nina, la cagnolina di Giucas. Quest’ultimo ha ipotizzato che la sua amica a quattro zampe possa avere un aborto e, dunque, non partorire i cuccioli. Ed ecco che proprio in risposta alle parole di Casella, Signorini si è lasciato andare a un’affermazione che ha incendiato il web!

“Siamo contrari all’aborto in ogni sua forma, anche quello dei cani non ci interessa”, questa la dichiarazione fatta da Alfonso nel corso della puntata. Il pubblico lo condanna apertamente sui social per questa sua presa di posizione. Il dettaglio che sta infiammando ancora di più il web è quel “siamo”. In molti si chiedono: “Ciò che da più fastidio nella frase di Signorini è la parola ‘“noi’. Noi chi? Se non è d’accordo con l’aborto che lo dichiari, ma non a nome di tutti. Quella è la sua opinione, non la nostra”.

A questo punto, a commentare l’affermazione di Signorini sull’aborto al GF Vip, ci pensa Selvaggia Lucarelli.

“Caro Alfonso Signorini, non so a nome di chi credi di parlare, ma NOI abbiamo votato a favore dell’aborto con un referendum che ha la mia età, quindi fammi questo favore: parla per te e per il tuo corpo, visto che non rappresenti né il paese né il corpo delle donne”

Ma non è l’unica a dire la sua sulla questione, lanciando duri attacchi al conduttore. Si espongono anche altri volti. Sabrina Ferilli non ci sta e attacca, mostrandosi delusa: “Un passo avanti due indietro. Bah”. Nilufar Addati si unisce alla ‘protesta’ e condivide un lungo commento.

“Con tutte le donne costrette a uscire dalla propria regione o a girare in lungo e in largo per trovare un medico o peggio ancora un ospedale non obiettore di coscienza che possa garantire un loro DIRITTO, trovo aberrante che venga pronunciata una frase del genere in televisione”

Le polemiche non si placano, anzi aumentano sempre di più. I telespettatori sono indignati e, addirittura, c’è chi chiede che Alfonso venga rimosso dal ruolo di conduttore di un reality show che viene visto da milioni di persone. Il padrone di casa ha toccato un tema davvero troppo delicato e la sua opinione non è per molti accettabile, soprattutto se fatta così apertamente sul piccolo schermo.

Per i telespettatori è gravissimo che si condanni l’aborto in una diretta televisiva, nel 2021. Una bufera mediatica davvero abbastanza forte, che probabilmente non si placherà in pochi giorni.