GF Vip 6 diciannovesima puntata: preferito, nominati, giochi scoperti

Lunedì 15 novembre 2021 è andata in onda la diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip 6. Una serata molto speciale per Giucas Casella che ha ricevuto una bellissima sorpresa per il suo compleanno. Giucas ha incontrato suo figlio James ed è stata una sorpresa del tutto inattesa! Alfonso Signorini ha iniziato la serata proprio celebrando il suo concorrente, che ha ricevuto un videomessaggio dalla sua compagna Valeria anche. Dopo aver mandato in Casa James, che era in studio, Alfonso ha chiamato le cinque concorrenti al televoto in Super Led per un confronto. Cinque che valgono tre: le sorelle Selassié, che sono un unico concorrente, Soleil Sorge e Sophie Codegoni.

Lulù è rimasta da sola per parlare col conduttore degli ultimi giorni nella Casa e del rapporto con Manuel Bortuzzo dopo il distacco. La principessa ha scritto una lettera per il nuotatore e gliel’ha consegnata oggi, così Alfonso ha chiamato lui in confessionale per capire se l’ha letta o meno. Manuel l’ha letta e gli ha fatto piacere, ma cosa c’era scritto nella lettera di Lulù? La ragazza si è scusata per il suo comportamento e in sostanza ha chiesto un’altra possibilità. Lui non sembra predisposto a tornare sui suoi passi, ma non lo sembrava neanche la scorsa volta per cui non si sa mai. Alfonso li ha riuniti nel confessionale per congratularsi con loro per le persone che sono.

Sophie è andata in Mystery Room per parlare delle scorse nomination. La frase su Gianmaria Antinolfi è stata giudicata come una cattiveria fuori luogo, per questo per esempio Manila Nazzaro l’ha nominata. L’ex tronista ci è rimasta male, non se lo aspettava da Manila. Si è accesa la discussione in salotto: Katia Ricciarelli ha detto a Sophie che lei gioca a fare l’adulta e c’è qualcosa che non le quadra. Di sicuro Sophie è riuscita a ritagliarsi di nuovo uno spazio in puntata con quella “cattiveria fuori luogo” su Gianmaria. Altro argomento fisso all’ordine del giorno sono Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Nicola è stato eliminato e ha visto alcune cose che non gli sono piaciute, così più tardi Alfonso lo ha spedito nella Casa per un confronto.

Per Giucas le sorprese non erano ancora finite perché ha ricevuto un video con gli auguri di amici e parenti. Lui ha notato l’assenza nel video del figlio James, non sapendo che lo avrebbe incontrato poco dopo. Per lui è arrivata anche la telefonata di Mara Venier. E Signorini è giunto così ad Alex Belli, Soleil e Delia Duran mostrando i commenti degli altri concorrenti durante i loro confronti. Sono venute fuori diverse definizioni sugli scontri e la maggior parte però concordano sul fatto che sembra una soap opera; insomma, molti pensano che sia tutto finto, anche fuori dalla Casa. Su Twitter molti hanno notato che dopo le accuse di recitare Alex ha cambiato toco di voce: coincidenze o il suo gioco è stato scoperto? Il suo amico Mirko intanto ha assicurato che Delia non è influenzata, ma ciò ha lasciato perplessa Soleil.

Alfonso ha ripercorso la linea della vita di Katia Ricciarelli prima di far confrontare Miriana e Nicola. A lui ha dato fastidio la leggerezza mostrata dalla Trevisan subito dopo la sua uscita: si aspettava forse delle lacrime. Nicola le ha rinfacciato di avergli fatto credere che avrebbero potuto frequentarsi fuori; Miriana ha ribadito di aver sempre parlato solo di attrazione. Quando parlava del fuori intendeva come amicizia, poi ha aggiunto: “Quando sei andato via mi sono sentita più libera perché prima avevo i tuoi occhi addosso”. Spinto da Signorini, Nicola ha detto che da parte sua non potrebbe esserci né amicizia né altro con Miriana. Lei si è detta contenta di ciò.

Nella puntata del GF Vip 6 di lunedì 15 novembre protagoniste anche le Selassié dopo i litigi degli ultimi giorni. Dopodiché Signorini ha chiuso il televoto e ha letto il verdetto: la preferita è stata Soleil. Queste le percentuali: Soleil 48%, Selassié 31%, Sophie 21%.. La Sorge è immune e ha mandato in nomination Sophie. Chi le farà compagnia?

Prima gli immuni della Casa: Francesca, Manuel, Aldo e Giucas. Le opinioniste, anzi Adriana ha salvato Alex mascherando questa immunità con la voglia di verità: “Lo voglio sbugiardare”. Se la berrà il pubblico, viste le polemiche dopo averlo reso immune anche la volta scorsa? E guarda caso sempre nelle puntate in cui il televoto prevede l’eliminazione, come quello di stasera. I nominati della diciannovesima puntata del GF Vip 6 sono Sophie, Miriana e Gianmaria. Queste le nomination dettagliate: