GF Vip, Alex Belli demolito ma l’amico assicura: “Delia non influenzata”

Alex Belli ancora protagonista al Grande Fratello Vip 6 e ha incontrato il suo amico Mirko Gancitano, fidanzato di Guenda Goria. Signorini ha innanzitutto fatto notare ad Alex Belli che molti pensano stia recitando, informandolo del fatto che anche fuori dalla Casa lo pensano in tantissimi. Lui ha detto di avere semplicemente un tono di voce impostato e non riesce a spiegarsi perché venga fuori questo. Alfonso lo ha persino definito un attore misto tra CentoVetrine e The Lady di Lory Del Santo. Aldo Montano ha confermato che sembra tutto molto eccessivo e che sembra una fiction. Insomma, l’impressione è uguale sia visto dall’interno sia visto dall’esterno.

Sonia Bruganelli ha difeso Alex notando che anche a lui ha dato fastidio la scenata della moglie contro Soleil. A questo punto ha invitato Alex nella Love Boat, dove ha incontrato l’amico Mirko. Prima però Alfonso ha mostrato il filmato in cui Alex e Delia si sono scambiati le promesse d’amore. Ne hanno parlato come un matrimonio, così Adriana Volpe li ha fermati precisando che non era un matrimonio, ma una promessa. Belli non poteva opporsi a questa precisazione, ma tutto è servito per introdurre Mirko, il suo testimone di nozze. O testimone di promesse.

Mirko ha parlato della loro amicizia, dell’affetto che c’è tra loro e lo ha tranquillizzato. “Cerca di stare sereno, di smorzare questa situazione”, ha detto ad Alex. Lui ha parlato di un’alleanza con Davide e Soleil, dicendo che lui in realtà smorza. Mirko ha assicurato che Delia Duran non è influenzata da nessuno:

“Siamo stati sempre vicino a Delia. Lei in questo momento è risentita, nelle settimane scorse quello che percepite voi è differente rispetto a ciò che vediamo fuori. Non ha mai messo in dubbio il tuo amore. Noi possiamo consigliare, ma non possiamo sostituire la sua opinione. Delia pensa con la sua testa, non è influenzata da nessuno. Stai tranquillo, viviti questo percorso”

Una rassicurazione arrivata dopo i dubbi di Alex e Soleil su Fabrizio Corona. Alex ha ripetuto al suo amico Mirko tutto ciò che ha già detto e ridetto sul rapporto con Soleil. Mirko lo ha invitato a essere più leggero e più libero, Belli ha replicato dicendo di non trattenersi mai e di essere ciò che è. Signorini ha chiesto a Mirko se Alex farebbe bene a tornare a baciare Soleil, lui ha risposto così:

“Io credo che si sia spiegato bene su questa cosa. Qualunque scelta lui faccia sarà sempre condivisa da me in quanto amico. L’amicizia va oltre. L’amico non è sempre la persona che ti dice bravo, ma a volte ti deve rimproverare. Per questo sto apprezzando Davide”

Mirko non ha nascosto di aver avuto a sua volta qualche dubbio vedendo il suo rapporto con Soleil. Alex ha continuato a dire di trattarla come una sorella, ma non c’è altro e ha chiesto al suo amico di spiegarlo anche a Delia. Ad Alex non è molto piaciuto il fatto che si sia parlato di recite e di soap opera; in effetti su questo punto è stato demolito da tutti, sia nella Casa sia dallo studio. E non ha ancora letto i commenti del Web. Salutato Mirko, comunque, Signorini ha interpellato Soleil Sorge vedendola perplessa. Lei ha confermato: