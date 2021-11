GF Vip Fabrizio Corona: l’ira di Alex Belli, ora il gioco è fuori controllo

Cene, strategie, incontri, preparativi etc. etc. Sono una parte delle tantissime indiscrezioni circolate attorno ad Alex Belli, Delia Duran e Soleil, i quali, secondo diversi ‘ben informati’, prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip, avrebbero fatto tappa da Fabrizio Corona per mettere a punto dei ‘teatrini’ da sfoderare lungo il percorso nel reality show. Altri due concorrenti, sempre secondo i ‘ben informati’, avrebbero ricevuto consigli dall’ex re dei paparazzi: trattasi di Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Pare però che adesso il gioco sia sfuggito di mano ai diretti interessati. Nella notte seguita alla diretta di lunedì 12 novembre 2021, Belli e Soleil si sono infatti scagliati contro Corona.

A far infuriare l’attore parmense, la nuova sortita di sua moglie Delia che si è presentata in studio ed ha dato vita ad un dimenticabile scontro con Soleil, rifiutandosi però di parlare con il marito. Tutto surreale: alcune scene sono apparse persino grottesche. E la faccenda è stata mal digerita da Belli che nella notte, in un confronto serrato con l’italo-americana, ha perso la pazienza.

“Ma che ca…o di spettacolo di mer…a è quello? Quello non mi rappresenta, perché non è la mia vita. Io sono un’altra persona, non faccio queste str….te. Io sono un’artista, sono vero, sono dissacrante, sono contrastante ma non sono quello. Non le voglio vedere queste ca…te di scene, non mi rappresentano“. Così un furibondo Belli, durante un confronto con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, reduce dalla sceneggiata messa in piedi dalla Duran.

E ancora: “Sono stato male anche per te ca…o. E sto male con la mia amica, sto male con mia moglie, sto male con Katia… e devo prendermi dell’ignorante. E mi dicono che tradisco mia moglie quando ca..o, non è vero porca tr…ia”. A questo punto Alex dice chiaramente che dietro al comportamento di sua moglie, c’è una regia occulta che porta a Fabrizio Corona. “Ma tanto tu sai già cosa c’è dietro… e allora dai, ca..o!”, la chiosa amara dell’interprete.

“In teoria lui (Fabrizio Corona, ndr) era mio amico, boh… ma in pratica…”, la replica sconsolata dell’italo-americana. A colpire è che sia Alex che Soleil si intendono a meraviglia sul tema, dando per scontato che fuori c’è qualcuno che tira i fili. E la sensazione è che quello che avrebbe dovuto essere un giochino, si sia trasformato in un qualcosa di altro, sfuggito di mano ai diretti interessati. Forse, il canovaccio che Belli si era prefigurato, non doveva andare in un certo modo. Forse si immaginava che oltre un certo limite ci si sarebbe fermati. E invece…

E invece non è finita qui, perché altri fuochi d’artificio potrebbero presto scoppiare: la Duran, nel corso della diretta di lunedì 12 novembre, ha detto a chiare lettere di voler entrare nella Casa come concorrente. Una presa di posizione che è arrivata a poche ore dall’annuncio ufficiale Mediaset. L’azienda ha reso noto che il GF Vip andrà avanti fino a marzo 2022. Altrimenti detto, servono nuovi innesti: Delia potrebbe essere uno di questi.