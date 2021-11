GF Vip, Soleil-Delia show imbarazzante: Adriana Volpe demolisce la Duran

Un confronto alquanto inutile per i telespettatori, a parte l’intervento dell’opinionista, che non le ha mandate a dire

Delia Duran è tornata al GF Vip 6, questa volta per avere un confronto solo con Soleil Sorge. Alex Belli è rimasto in Casa, mentre l’ex corteggiatrice di UeD è arrivata in studio. Ovviamente, c’è stato un duro confronto tra le due. La moglie dell’attore è apparsa davvero furiosa, ma la sua scelta non ha convinto per nulla le due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Anche Alfonso Signorini ha dovuto riprenderla, quando ha affermato che la colpa è soprattutto di Soleil, in quanto è una donna che starebbe provocando un uomo.

Prima che avvenisse l’incontro tra la Duran e la Sorge nello studio, la Volpe ha già espresso la sua opinione: “Non so questa storia con Delia sia vera”. L’opinionista ha dei sospetti sul rapporto di Alex e la moglie, anche perché in questi giorni gira voce che potrebbero non essere realmente sposati. Ed ecco che Soleil è approdata in studio e ha avuto il suo confronto con Delia. La gieffina si aspettava di ricevere delle scuse dalla moglie di Alex, dopo la passata lite.

Ma la Duran non è apparsa per nulla disposta a scusarsi, anzi. “Sei stata tu a creare questo teatrino. Sei stata tu a provocare mio marito”, ha dichiarato Delia. Dopo di che, le ha fatto notare che da amica avrebbe dovuto respingere Alex, visto che fuori è impegnato. Le voci di entrambe si sono sovrapposte tra loro e Signorini è dovuto anche intervenire per riportare la calma. La Duran è convinta che Soleil sia una “manipolatrice” e una “stratega”.

Nonostante ciò, da donna a donna, ci ha tenuto a far presente che la Sorge è molto bella. Dall’altra parte, la gieffina l’ha invitata a pensare a meno a lei e più a suo marito. “Cerco di aiutare un amico e cerco di spiegarti che Alex non ha fatto nulla di sbagliato, io neanche”, ha provato a spiegare Soleil. Delia le ha anticipato che il suo lato ‘latino’ potrebbe presto uscire fuori, visto che è sudamericana.

La Sorge non si è fatta colpire e ha contrattaccato, affermando di avere origini nordamericane e di saper anche parlare spagnolo. Soleil è convinta che lo scopo della Duran sia quello di entrare nella Casa di Cinecittà per farsi notare. E lei stessa ha ammesso di voler tenere sotto controllo la situazione stando appunto dentro al reality.

Ma quando Signorini le ha chiesto se avesse bisogno di avere un confronto anche con Alex, Delia ha fatto sbottare Adriana Volpe. Nello studio del GF Vip, la Duran ha affermato di voler lasciare il marito libero di riflettere. L’opinionista non ha retto più e ha perso la pazienza: “È paradossale, hai fatto una scenata. Non hai il desiderio di parlare con il tuo compagno?”.

Anche in questa circostanza, la Volpe ha fatto riferimento al fatto che c’è il dubbio se Alex e Delia siano sposati davvero oppure no. Non è riuscita a trattenere il suo disappunto Sonia. Quest’ultima è convinta che la Duran non abbia fatto fare a Belli una bella figura dandogli del “coniglietto”. Le due opinioniste non comprendono il motivo per cui lei non abbia voluto incontrare l’attore.

Ma sebbene abbia ricevuto queste accuse, Delia non si è lasciata colpire e ha continuato a gettare le colpe su Soleil. La Volpe è intervenuta nuovamente, stanca di questi stereotipi, ovvero che è la donna che provoca quando un uomo non è fedele.

In ogni caso, per i telespettatori è apparso tutto imbarazzante, visto che non si è arrivati ad alcuna conclusione tra Soleil e Delia. La Sorge è riuscita a mantenere, come sempre, la calma e a tornare nella Casa abbastanza serena.