Anche stasera al GF Vip 6 si è parlato di Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Alfonso Signorini ha sviscerato il loro rapporto a suon di domande, fino a capire le loro intenzioni dopo l’arrivo di Delia nella Casa. L’attore ha accettato di limitarsi, anche se non vorrebbe, mentre Soleil è stata più decisa nel prendere le distanze per evitare spiacevoli fraintendimenti. Non le è piaciuto infatti che la Duran abbia addossato a lei la gran parte delle colpe e soprattutto le parole che ha usato nei suoi confronti. A un tratto, Adriana Volpe ha chiesto delucidazioni in merito al matrimonio di Alex Belli e Delia Duran: è vero oppure no?

Ebbene la verità è venuta a galla. Alex e Delia non sono realmente sposati, non lo sono per la legge almeno. La Volpe ha ricordato all’attore che risulta ancora sposato con l’ex moglie Katarina. Alex non ha negato, anche perché non avrebbe potuto, e ha spiegato:

“Aveva già firmato tutte le carte, c’era solo da prendere l’appuntamento per depositare i documenti. Io e Delia abbiamo semplicemente fatto delle promesse di matrimonio e una festa per celebrare il nostro amore. Ci siamo sposati con il nostro rito religioso”

Insomma, Alex e Katarina al momento sono solo separati, non divorziati. Lo sono sulla carta ma non lo risultano ancora per la legge. Dopo questa parentesi, Alfonso è tornato a parlare di Delia e Soleil. Ha mostrato ai due Vipponi le parole di Delia a Pomeriggio 5, la parte in cui ha attaccato di nuovo la Sorge e l’ha definita una “gatta più viva che morta”. In un primo momento Soleil ha mantenuto la linea della comprensione, anche se non ha gradito il nuovo attacco della Duran. “Magari dovrebbe smetterla di fare certe accuse”, ha sottolineato non riconoscendosi nelle critiche della moglie di Alex Belli. O forse sarebbe meglio dire compagna.

Soleil comprende il momento e i fraintendimenti e quindi ha deciso di perdonare anche stavolta l’attacco di Delia, dopo quello della settimana scorsa. Si sente molto ferita dalle parole della modella. Signorini ha dato la parola ad Alex a questo punto, ma dopo poco l’ha ripresa l’altra perché aveva altro da aggiungere. Soleil ha lanciato un avvertimento a Delia Duran:

“Una cosa che mi contraddistingue è la coerenza. Se avessi voluto un uomo me lo sarei andato a prendere, non mi tirerei indietro a dire che lo voglio. Detto questo non è il mio interesse nei confronti di Alex. Quindi dovrebbe farla finita con queste accuse prima che inizio a prendermela”

Dopo questo nuovo attacco arrivato da Pomeriggio 5, non è da escludere che sia nato un sentimento di rivalità tra Soleil e Delia. E questo, al Grande Fratello Vip, può portare solo a infiniti scontri e confronti nelle prossime puntate…