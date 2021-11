Si è tornati a respirare aria di Grande Fratello Vip anche a Pomeriggio 5. Barbara d’Urso ha ricevuto le nuove direttive da parte dell’azienda affinché si rioccupasse del reality show e non solo di cronaca. Gli ascolti non stavano premiando il contenitore di Canale 5 contro la concorrenza, evidentemente Mediaset ha pensato fosse anche a causa dei contenuti. Magari il pubblico di Canale 5 non è uguale a quello di Rai Uno e cerca altro, non solo approfondimenti di cronaca e attualità; è una delle ipotesi, ma non l’unica. Fatto sta che dopo i collegamenti davanti alla porta rossa con i concorrenti eliminati adesso alcuni volti sono anche tornati in studio.

Oggi c’era Delia Duran seduta al tavolo di Pomeriggio 5. La moglie di Alex Belli è finita nell’occhio del ciclone dopo che lui ha assunto un comportamento fraintendibile con Soleil Sorge. Lo ha fatto in virtù di un rapporto privo di gelosia, ha spiegato l’attore, e non si è fermato neanche quando Delia si è sfogata sui social. Dopo pochi giorni, quindi venerdì scorso, c’è stato il confronto tra Alex e Delia al GF Vip e dopo quel momento Alex ha deciso di prendere le distanze da Soleil. Anzi lo ha stabilito lei per prima, a onor del vero, dopo che si è sentita dare della “gatta morta” e quasi della “sfascia famiglie”.

Proprio questo hanno fatto notare oggi a Delia a Pomeriggio 5, ovvero che avrebbe dovuto bacchettare a dovere anche il marito e non solo Soleil. Nonostante le incomprensioni, pare che la Duran stia meglio dopo il confronto col marito. Oggi è riapparsa su Canale 5 in tutto il suo splendore e ha difeso suo marito Alex Belli. Da una parte ha condannato il suo comportamento, certo, ma dall’altra ha ricordato che fino a quel momento ha fatto un bel percorso nella Casa. Questo secondo lei almeno, perché in realtà pare che ormai nessuno sia disposto a credere ad Alex Belli. Ed è proprio quello che ha fatto notare Jo Squillo, in collegamento. L’ultima eliminata dal GF Vip ha raccontato di un tradimento nel gioco da parte dell’attore e poi lo ha letteralmente demolito:

“Diverse volte ho parlato con Alex, affrontandolo sulla visione di Delia che poteva stare male quanto lui è stato male in altre trasmissioni vedendo dei video suoi. Lui ha capito delle cose, ma evidentemente va dritto per la sua strada recitando il suo ruolo e sono convinta che una volta che uscirà da questa Casa avrà delle serie difficoltà di credibilità. Se l’è persa tutta con la maggior parte degli italiani. Ha perso la faccia, anche con te Delia. Ha perso il rispetto”

La moglie ha difeso a spada tratta Alex da queste accuse, dicendo che le persone guardano solo i suoi errori e non le cose positive che ha fatto. Delia Duran si è messa a piangere a Pomeriggio 5, o almeno così è sembrato perché non ci sono state lacrime. Il motivo? Sente molto la mancanza del marito, non sono mai stati lontani per due mesi e non è facile per lei. Ha deciso di dare un’altra possibilità ad Alex Belli e di sorvolare sulle debolezze. Non sono mancati altri attacchi però, per esempio Enrica Bonaccorti ha tirato fuori CentoVetrine: