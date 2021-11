Barbara d’Urso, spunta nome al GF Vip: Signorini nicchia ed elogia Venier

Al Grande Fratello Vip 6 è spuntato anche stasera il nome di Barbara d’Urso, ma stavolta non per delle clip relative a dinamiche della Casa. Ed è successo qualcosa di curioso. Stavolta a parlare della conduttrice di Pomeriggio 5 è stato Giucas Casella, che ha raccontato del rapporto con suo figlio James. Nel farlo non poteva mancare un breve accenno alla mamma del ragazzo, ma a tal proposito Giucas ha ricordato di quando la donna andò da Barbara d’Urso per lamentarsi e lanciare accuse a Casella. Disse infatti che Giucas non le faceva vedere il figlio James, che è cresciuto col padre.

Quando Giucas ha fatto il nome di Barbara e ha spiegato sommariamente l’accaduto, Signorini lo ha invitato ad andare avanti e non approfondire. “Va beh ma tanto questa è acqua passata, non ci interessa”, ha esclamato il conduttore. Non è detto in realtà che Alfonso abbia preferito sorvolare perché si parlava della d’Urso e delle sue trasmissioni. L’impressione di alcuni è stata questa, ma altri hanno pensato che volesse semplicemente sorvolare sullo scontro con la mamma di James.

Tuttavia non ha neanche mandato un saluto a Barbara, mentre quando invece Giucas ha nominato Mara Venier il conduttore del GF Vip l’ha elogiata e l’ha riempita di complimenti ed elogi. Perché non spendere neanche una parola sulla d’Urso e farlo invece con entusiasmo su una conduttrice Rai? Questo si sono domandati in tanti. Il fatto di appartenere a due reti diverse però non impedisce a Signorini di essere amico della Venier e magari è questo che ha fatto la differenza. Quando in altre puntate Alfonso ha mandato in onda clip da Pomeriggio 5 non ha mancato di menzionare e salutare la d’Urso, questo va detto.

L’amicizia tra Giucas Casella e Mara Venier è nota e storica, tant’è che la conduttrice è intervenuta al telefono per fargli gli auguri. La telefonata di Mara Venier a Giucas al GF Vip non poteva mancare insomma. Signorini ha scherzato con zia Mara chiedendole se Giucas ha mai provato a baciarla. Lei ha detto di no, ma hanno ricordato i bei momenti insieme e alcuni viaggi all’estero. Per esempio la Venier ha parlato di una sauna e di Parigi e della Grecia. Non potevano mancare i saluti di Mara anche a Katia Ricciarelli: anche loro sono molto molto amiche.

Alfonso ha salutato la Venier con un invito speciale: “Mara quando vuoi tu lo sai, perché ti amiamo, questa Casa aspetta te. Sarai veramente l’invitata d’onore. Ti voglio bene”. Anche Katia ha chiesto all’amica di andarle a fare una sorpresa. La conduttrice di Domenica In ha risposto così: “Se la Rai mi dà il permesso, vengo”.