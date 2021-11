Ascolti tv ieri: boom Zelig, bene Un Professore. Chi ha vinto: dati e dettagli

By

Ascolti tv e share del prime time di giovedì 18 novembre 2021 – Boom per l’esordio di Zelig, che è tornato in onda su Canale Cinque dopo anni di messa in archivio. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada hanno catturato l’attenzione di oltre 4 milioni di utenti con uno share che è andato ben al di là del 20%. Bene anche la fiction di Rai Uno Un Professore, che fa leggermente meglio di Zelig sul fronte ascolti assoluti ma peggio sul campo dello share.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai 1: Un Professore ha raccolto 4.250.000 spettatori (20.2%).

Rai 2: Il match Medvedev-Sinner (ATP Finals di tennis) ha interessato 1.400.000 spettatori (6.4%).

Rai 3: City of Crime ha catturato l’attenzione di spettatori (%).

Rete 4: Dritto e Rovescio è stato visto da 920.000 spettatori (5.3%).

Canale 5: Zelig ha convinto 4.052.000 spettatori (22.3%).

Italia 1: Il film Sopravvissuto – The Martian ha intrattenuto 931.000 spettatori (4.6%).

La7: Piazzapulita ha incollato innanzi al teleschermo 830.000 spettatori (4.8%).

Tv8: La cuoca del presidente ha raccolto 193.000spettatori (0.9%).

Nove: Il contadino cerca moglie ha convinto 433.000 spettatori (1.9%).

Ascolti tv giovedì 18 novembre 2021: access prime time e preserale

Rai Uno: I soliti ignoti – Il ritorno ha conquistato 4.896.000 spettatori (20.1%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 4.376.000 spettatori (18%).

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 3.455.000 spettatori (20.6%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 4.474.000 spettatori (22.9%).

Canale 5: Caduta Libera – Inizia la sfida ha registrato 2.659.000 spettatori (16.6%) mentre Caduta Libera ne ha avuti 3.678.000 (19.4%).

Ascolti tv del pomeriggio di giovedì 18 novembre 2021

Rai 1: Oggi è un altro giorno ha coinvolto 1.677.000 spettatori (13.4%)

Rai 1 – Il paradiso delle signore ha intrattenuto 1.953.000 spettatori (18.1%)

Rai 1: La Vita in Diretta ha raccolto 2.237.000 spettatori (16.6%).

Rai 2: Detto Fatto ha conquistato 493.000 spettatori (4.5%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.431.000 spettatori (17.5%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.352.000 spettatori (17.6%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.810.000 spettatori (23.6%)

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha raccolto 1.789.000 spettatori (16.7%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.710.000 spettatori (15.1%).

Canale 5: Pomeriggio 5 ha fatto compagnia a 1.963.000 spettatori (14.3%).

Ascolti della mattina di giovedì 18 novembre 2021