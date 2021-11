Barbara d’Urso struccata, la foto postata da Ghione: “Quando salta la luce”

Jimmy Ghione, storico inviati di Striscia la Notizia, torna a pungolare Barbara d’Urso. Già in passato il giornalista aveva sbeffeggiato la conduttrice campana. Ora le lancia una nuova frecciatina, postando sui suoi profili social un collage di scatti che mostrano ‘Lady Cologno’ sia truccata e sia struccata. Non chiaro il movente che ha spinto Ghione a pubblicare una simile foto, ma tant’è. L’immagine è ben visibile sulla pagina del volto del Tg satirico di Antonio Ricci. Come è stata presa dagli utenti? Qualcuno si è fatto una risata, qualcun altro no, attaccando Ghione e sostenendo che la trovata sia di cattivo gusto e per nulla esilarante in quanto offensiva nei confronti delle donne.

“Quando salta la luce“, la didascalia ironica scelta da Ghione per commentare le fotografie della d’Urso. “L’aspetto delle donne non dovrebbe mai essere oggetto di questo tipo di confronti e risate! Cerchiamo di evolvere!“, ha tuonato un utente. “Trovo questo post pietoso anche se non amo la d’Urso. Lei è un piccolo, piccolo uomo”, un’altra critica feroce piovuta sotto al post. Sono seguiti altri biasimi, alternati a reazioni esilaranti di altri utenti.

Barbara d’Urso e il futuro a Mediaset: retroscena e ipotesi addio

Sono in molti a credere che la parabola discendente a Mediaset di Barbara d’Urso sia irreversibile. Di recente si sono addirittura rincorse voci che vorrebbero la conduttrice lontana da Cologno Monzese a partire già dalla prossima stagione televisiva. Secondo alcuni ben informati il rinnovo con il Biscione non sarebbe scontato.

Quel che è certo è che rispetto agli anni scorsi, Barbara ha visto pesantemente ridotto il proprio raggio d’azione. La dirigenza Mediaset ha deciso di archiviare sia Domenica Live sia Live Non è la d’Urso, lasciando alla presentatrice partenopea il solo timone di Pomeriggio Cinque che, se si guarda al passato, arranca. Nella sfida con la Vita in diretta di Alberto Matano, sul fronte ascolti, soccombe quotidianamente, riuscendo raramente ad andare oltre il 15% di share.

Inoltre si era ipotizzato che Mediaset avrebbe potuto coinvolgerla in altri progetti televisivi, magari uno show in prima serata. Per ora, però, tutto tace e Barbara resta alla guida soltanto del talk pomeridiano. Difficile che le sia dato altro spazio o quello spazio che aveva fino a pochi mesi fa. Pier Silvio Berlusconi è stato chiaro: “L’infotainment non funziona più, è tempo di voltare pagina”.