Federica Panicucci, “clamorosa ipotesi: fuori da Mattino 5 già da gennaio”

Arriva una nuova indiscrezione su Federica Panicucci e il suo futuro a Mattino 5. La conduttrice potrebbe presto finire fuori dal noto programma tv della mattina di Canale 5. Si tratta di una notizia che comunque non è ufficiale e non è stata ancora confermata, come sottolinea Giuseppe Candela. Il giornalista, penna de Il Fatto Quotidiano e di Dagospia, rivela di essere venuto a conoscenza di un’ipotesi riguardante l’allontanamento della Panicucci da Mattino 5 già con l’anno nuovo.

“Mi giunge una voce clamorosa (anche se non ufficiale e non ancora confermata): ipotesi Federica Panicucci fuori da Mattino 5 a Gennaio”

Il giornalista precisa che la conduttrice potrebbe lasciare la conduzione del talk show mattutino, ma non Mediaset. “Sarà vero e cosa farà?”, così si conclude tale indiscrezione. Se così fosse, la Panicucci finirebbe per condurre un altro programma? Non uscirebbe completamente da casa Mediaset, dunque per lei ci sarebbero altre opportunità. Solo qualche giorno fa, l’esperto dei retroscena tv su Dagospia ha fatto sapere che Mattino 5 non si fermerà per il periodo natalizio, ma la Panicucci sì.

Per le festività legate al Natale, la conduttrice lascerebbe Francesco Vecchi solo alla conduzione. Ciò dovrebbe accadere dal prossimo 13 dicembre. “Come avrà preso questo stop aziendale?”, si chiedeva Candela. Dopo l’Epifania tutto dovrebbe tornare alla normalità, con Federica Panicucci al timone insieme a Vecchi. Ma ora l’ultima indiscrezione ipotizza un’uscita definitiva di scena per la conduttrice, abituata a fare compagnia al pubblico di Canale 5 ogni mattina, dal lunedì al venerdì.

Anche su ciò che accadrà nel talk show durante il periodo natalizio ancora dovrebbero arrivare le conferme ufficiale dalla Mediaset. Nonostante tutto, in questo arco di tempo, la conduttrice troverà spazio sul piccolo schermo. Infatti, è stata scelta per condurre Capodanno in musica, come ha svelato TvBlog di recente.

Lo show di Canale 5, che andrà in onda in prima serata durante la notte di San Silvestro, si impegnerà a dare il benvenuto al 2022 e a salutare il 2021 insieme al suo pubblico. Al fianco di Federica pare che i telespettatori troveranno un celebre volto del mondo della musica italiana, ovvero Albano Carrisi.

Non è la prima volta che le indiscrezioni vedono la Panicucci allontanarsi da Mattino Cinque. Si mormorava una sua uscita di scena già questa estate, prima ancora che venissero presentati i palinsesti di questo autunno.