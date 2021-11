Albano si prende il Capodanno di Canale 5: conduttore con la Panicucci

Tutti vogliono Albano! Dopo Ballando con le Stelle il cantante farà ritorno sulle reti Mediaset per una delle serate più attese dell’anno, quella di Capodanno. Da settimane si parla ormai della notte di San Silvestro organizzata da Mediaset e che andrà in onda su Canale 5. Diverse indiscrezioni hanno parlato di un ritorno in piazza, o almeno al momento è possibile in base alle disposizioni anti-Covid in vigore. Tutto potrebbe cambiare, ma la speranza è che invece le cose rimangano come sono e il Capodanno di Canale 5 possa svolgersi in piazza.

Nel caso fosse difficile organizzare una serata con il pubblico, allora Mediaset avrebbe già il piano B. Con il prolungamento del Grande Fratello Vip 6 potrebbero pensarci loro ad accompagnare il pubblico di Canale 5 verso il 2022. L’esperimento è andato in onda già a Capodanno scorso, anche se il pubblico ha dimostrato di preferire un accompagnamento musicale e quindi il Capodanno di Rai Uno. Forse anche per questo l’azienda di Cologno Monzese preferirebbe desistere dal chiedere al GF Vip di andare in onda il 31 dicembre.

Se Davide Maggio aveva svelato nei giorni scorsi la città scelta per il Capodanno di Canale 5, che dovrebbe svolgersi a Bari, oggi Tv Blog ha aggiunto i possibili conduttori. Al momento si parla di Albano e Federica Panicucci alla conduzione del Capodanno 2022 di Canale 5. Per la conduttrice di Mattino 5 non è la prima volta, è già stata il volto dell’ultima serata dell’anno in passato e proprio nelle edizioni nel capoluogo pugliese. Ha condotto il Capodanno di Canale 5 per tre edizioni: 2017, 2018 e 2019. Si è fermata lo scorso anno a causa del Covid e adesso potrebbe tornare sul palco.

Per il nuovo Capodanno la Panicucci pare potrà contare su una spalla musicale, ovvero Albano. Il cantante è impegnato al momento con Ballando con le Stelle, anche se è temporaneamente fuori gara e non si sa se tornerà. Il suo abbandono ha generato un gran trambusto e ha costretto Milly Carlucci a intervenire. Non dovrebbero esserci polemiche simili in questo caso, però, perché di sicuro per il 31 dicembre il programma della Carlucci sarà finito. In caso di conferme, il Capodanno di Federica Panicucci e Albano su Canale 5 sfiderà quello di Amadeus su Rai Uno.