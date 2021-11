Ballando con le Stelle, Milly interviene sul caos Albano: “Tutto falso”

Ballando con le Stelle non trova pace, dopo il caso Mietta adesso è esploso il caos Albano. In attesa che la cantante in coppia con Maykel Fonts si negativizzi dal Covid e torni in pista, l’altro ha abbandonato. Milly Carlucci continua a specificare “per ora”, ma chissà se e quando riuscirebbe a tornare e soprattutto cosa ne penserebbe il pubblico. Non sarebbe la prima volta che un concorrente lascia la gara per qualche settimana e poi torna, affrontando uno spareggio magari. Fin qui, insomma, non ci sarebbe nulla di strano. Eppure c’è chi continua ad avere dei dubbi su questo meccanismo e li ha manifestati dopo il video di Milly Carlucci su Albano.

La conduttrice ha pubblicato un video su Instagram in cui ha praticamente difeso la scelta di Albano di abbandonare. Il cantante ha spiegato di preferire rinunciare alla gara per il bene della sua ballerina professionista, che si è infortunata. Dopo l’abbandono sono saltati fuori presunti motivi diversi da questo che avrebbero spinto Albano a lasciare il programma e sui social è esploso il caos. Che la ballerina fosse infortunata era cosa risaputa, già prima dell’inizio di Ballando con le Stelle 2021, ma Milly aveva offerto ad Albano la possibilità di cambiare partner.

Evidentemente Albano non ha accettato di cambiare ballerina e ha preferito lasciare la gara. A proposito di tutto ciò che si è detto circa date di concerti che si accavallerebbero con Ballando, la Carlucci ha detto di essere grata per tutto ciò che ruota intorno al suo programma. Le fa piacere insomma che ci sia tutta questa attenzione e questo eco sui social, ma fino a un certo punto:

“Però ogni tanto sui social vengono fuori delle cose un po’ stravaganti. Della serie: uno starnuto fatto a Ballando diventa un maremoto sui social”

Si riferiva al caso abbandono di Albano e lo ha specificato, procedendo con il suo pensiero. E a proposito di quanto si è detto sui social ed è stato insinuato da qualcuno, la Carlucci ha aggiunto:

“È stato insinuato che lui ha un concerto venerdì e cose di questo genere. Come è stato evidenziato anche da altri amici sui social, tutto questo è falso perché si parla di concerti addirittura del 2022”

Milly Carlucci ha difeso Albano quindi ma ha fornito anche altre delucidazioni. Ha ricordato, e spiegato a chi non lo sapesse, che ai concorrenti di Ballando non viene impedito di proseguire con la propria carriera. Per esempio Albano ha tenuto un concerto la settimana scorsa e Arisa sta proseguendo nella registrazione del suo nuovo album. Ognuno insomma porta avanti la propria professione e succede per un motivo ben preciso:

“Noi non possiamo impedire ai concorrenti di lavorare e rinchiuderli qui, anche perché dovremmo remunerarli in modo diverso per rimborsare una vita cancellata. Capite bene che non è possibile. Tutto è bene quel che finisce bene ma bisogna verificare le cose per non rischiare di dire cose che si rivelino completamente false. Come diceva il mio amico Arbore: meditate gente, meditate”

Questa spiegazione di Milly Carlucci sull’abbandono di Albano, al momento temporaneo, non ha convinto proprio tutti. Nei commenti sotto al suo video infatti c’è chi non ha nascosto di avere ancora dei dubbi, nonostante la conduttrice sia stata molto chiara, come sempre. Molti hanno chiesto come mai Albano non ha cambiato partner di ballo, così come altri hanno sottolineato che sarebbe ingiusto riammetterlo in gara dopo che altre coppie sono state eliminate. Questo perché nulla esclude che Albano e Oxana sarebbero potuti uscire al posto di un’altra coppia.