Colpo di scena finale nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2021. Albano Carrisi ha deciso di lasciare il programma nonostante gli ottimi voti ottenuti nel corso della puntata. L’annuncio dell’artista pugliese è arrivato pochi minuti prima dello spareggio finale tra Memo Remigi e Maria Ermachkova e Fabio Galante e Giada Lini.

La classifica tecnica della serata – composta esclusivamente dal voto dei giurati Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto – è stata la seguente con diversi ex aequo:

1. Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina

2. Arisa e Vito Coppola

Morgan e Alessandra Tripoli

4. Valeria Fabrizi e Giordano Filippo

5. Alvise Rigo e Tove Villfor

6. Andrea Iannone e Lucrezia Lando

Albano e Oxana Lebedew

8. Fabio Galante e Giada Lini

Sabrina Salerno e Samuel Peron

10. Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale

11. Memo Remigi e Maria Ermachkova

Scoppia la polemica del tesoretto

La classifica stilata dai cinque giurati – Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni – è poi cambiata grazie al voto del pubblico e all’assegnazione del tesoretto. Quello assegnato dal giornalista e conduttore Alberto Matano valeva 50 punti (come il punteggio ottenuto da Cristiano Malgioglio, ballerino per una notte) ed è finito nelle mani di Sabrina Salerno.

Il conduttore de La vita in diretta ha premiato la sensuale performer per via del messaggio mandato nel corso della serata. La Salerno ha infatti raccontato la sua vicenda famigliare: non è mai stata riconosciuta dal padre, che ha avuto modo di conoscere all’età di 12 anni. Da adulta Sabrina ha provato a ricucire un rapporto col genitore ma dopo quattro mesi l’uomo è scomparso.

Il giudizio di Alberto Matano non è stato confermato dal tribuno del popolo Rossella Erra, che ha scelto di dividerlo e dare 25 punti ad Albano. La donna – diventata popolare grazie a Vieni da me di Caterina Balivo – ha pianto per la performance di Carrisi che le ha ricordato il padre morto quattro mesi prima del suo matrimonio.

La scelta di Rossella Erra ha mandato su tutte le furie il pubblico dei social network. Per molti telespettatori altri concorrenti meritavano il tesoretto ottenuto da Malgioglio, che si è esibito insieme a Veera Kinnunen, all’ottavo mese di gravidanza.

Allo spareggio, dunque, sono finiti Memo Remigi e Fabio Galante ma a pochi minuti dalla fine di Ballando con le Stelle è avvenuto il colpo di scena: Albano ha deciso di abbandonare la trasmissione. Il motivo? I problemi di salute della ballerina Oxana Lebedew, che da tre puntate si esibisce con un tutore al piede.

Nonostante l’infortunio la russa ha continuato a ballare ma Albano ha fatto un passo indietro in modo da dare alla sua insegnante la possibilità di guarire in maniera appropriata. Quello del cantante non è dunque un vero e proprio addio a Ballando con le Stelle. Come spiegato da Milly Carlucci Albano potrà tornare tra qualche settimana per tentare di rientrare in gioco con il ripescaggio.

“Un finale che non mi sarei mai aspettata, che dire… siamo nelle mani degli ortopedici”, ha detto Milly Carlucci subito dopo la fine della puntata, in una clip diffusa sui social network della trasmissione di Rai Uno.