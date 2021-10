Ballando con le stelle, il giallo Albano: maestra infortunata, cosa farà?

C’è stato un infortunio a Ballando con le stelle 2021 ed è subito scoppiato il giallo Albano. Così lo hanno chiamato a La Vita in Diretta, dove Alberto Matano ha dato la notizia in anteprima. Ospite in studio c’era Carolyn Smith, ma non è stata lei a svelare tutto al pubblico. La Smith ha avvertito il pubblico del fatto che quest’anno sarà ancora più cattiva e si è complimentata con Milly Carlucci per il cast che ha messo insieme. Carolyn ha detto che quest’anno la conduttrice si è superata ed è un’edizione fantastica. Qui è intervenuto Matano, svelando di avere un’anticipazione.

Albano ha qualche problema, così ha proseguito il conduttore della Vita in Diretta lanciando il video. Nelle immagini c’era Milly a colloquio con Albano e gli ha parlato dell’infortunio di Oxana Lebedew, la maestra proveniente dal Kazakistan. Classe 1987, è tra le new entry di questa edizione ed è stata assegnata proprio ad Albano. I due stanno provando insieme da giorni e giorni, per cui sarebbe difficile ricominciare da capo con un’altra insegnante a ridosso della prima puntata.

Ballando con le stelle inizierà sabato 16 ottobre 2021, infatti: cosa farà Albano? Rinuncerà alla sua maestra oppure andranno avanti nonostante l’infortunio? C’è anche questa possibilità, infatti. La Carlucci ha spiegato che Albano può decidere di cambiare maestra oppure no. Queste le sue parole al cantante:

“Mentre facevano le prove di ballo collettivo maestri, Oxana si è infortunata. Purtroppo per un ballerino il piede è una cosa fondamentale e lei ha questo infortunio a un metatarso. Allora adesso io ti devo chiedere se tu vuoi che noi cambiamo la tua maestra. Me lo devi dire tu se vuoi cambiare o se invece preferisci rimanere con lei. Questa è una scelta importante, e io ti devo offrire la possibilità di avere una persona che non abbia un problema come ce l’ha lei”

Nel video in onda oggi Albano non ha ancora fatto la sua scelta. Matano è tornato in studio parlando di medical drama a Ballando con le stelle 2021 e lasciando gli spettatori con una domanda: “Albano cosa farà? Domani ne sapremo di più”. Non si sa quando c’è stato l’infortunio di Oxana, ma è possibile che sia avvenuto nelle ultimissime ore. Ieri infatti la ballerina e Albano erano impegnati nelle prove in studio, come si vede sul profilo Instagram di Ballando. Le ultime stories di Oxana insieme ad Albano risalgono a tre ore fa. Forse si è infortunata mentre La Vita in Diretta era in onda? Oppure in realtà Albano ha già fatto la sua scelta e continuerà a ballare con Oxana? Lo scopriremo nei prossimi giorni.