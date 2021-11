Mattino 5 non si ferma a Natale, ma Federica Panicucci sì: cambio di rotta

Grandi manovre a Mattino 5 in vista delle feste natalizie: si va verso la conduzione in solitaria di Francesco Vecchi

Mattino Cinque non si ferma nel corso delle feste natalizie, Federica Panicucci sì. Questo almeno è ciò che assicura Dagospia, con un ‘flash’ a firma del giornalista Giuseppe Candela. L’esperto di retroscena televisivi fa sapere che i vertici della rete ammiraglia del Biscione hanno deciso di puntare sulla conduzione in solitaria di Francesco Vecchi (forse la trasmissione avrà anche un titolo differente rispetto a Mattino Cinque). Candela mette anche del pepe nel lanciare l’indiscrezione.

“La vera notizia? Il giornalista dal 13 dicembre sarà in conduzione in solitaria, senza Federica Panicucci. Come avrà preso questo stop aziendale?“, si legge sul portale diretto da Roberto D’Agostino. Dunque, laddove lo spiffero trovasse conferma, il timone del talk, a conti fatti, cambierebbe pelle ben prima delle feste di Natale (cioè prima ancora che sia raggiunta la metà di dicembre) per poi tornare nella sua classica veste dopo l’Epifania.

Ammesso e non concesso che Mattino Cinque subirà tale variazione (su tal fronte si attendono conferme ufficiali da Cologno Monzese), Federica Panicucci non se ne starà con le mani in mano. L’azienda l’avrebbe scelta per dirigere Capodanno in musica (come reso noto da Tv Blog), show di Canale Cinque che archivierà il 2021 per dare il benvenuto al 2022 nel corso della notte di San Silvestro. Il programma sarà naturalmente in diretta. Pare che la location scelta sia Bari. La compagna di Marco Bacini dovrebbe essere affiancata lungo tutta la serata da Albano Carrisi.

Tornando a Mattino Cinque, non è la prima volta negli ultimi mesi che si rincorrono voci che vorrebbero la Panicucci lontana dal talk. Il mormorare su un suo presunto addio si è fatto tambureggiante prima della presentazione dei palinsesti autunnali. Spifferi che non si sono placati dopo lo svelamento dei palinsesti, anche perché il numero uno di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha dichiarato che l’azienda vuole pensionare la stagione dell’infotainment per puntare di più su un’informazione ‘pura’.

Da qui le indiscrezioni che vorrebbero la conduttrice 54enne in bilico a Mattino Cinque. A gettare ulteriori ombre sulla questione è stata la parabola discendente di Barbara d’Urso che, proprio per via di quell’infotainment da archiviare di cui ha parlato Berlusconi, si è vista togliere Domenica Live e Live – Non è la d’Urso. Tante voci e tanti spifferi, nulla più per ora: la Panicucci continua a restare al suo posto e Mattino Cinque continua a ottenere buoni risultati sul fronte ascolti. Questa, a oggi, è l’unica verità.