Isola dei Famosi 2022, lavori in corso: scelto già il nuovo inviato

Il reality show tornerà in onda su Canale 5 in primavera, dopo la fine del Grande Fratello Vip

Nonostante i tiepidi ascolti dell’ultima edizione l’Isola dei Famosi è stata confermata da Mediaset nel palinsesto primaverile. Il programma tornerà su Canale 5 ad aprile, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip che è stato allungato fino a marzo. In queste settimane la produzione è al lavoro sul cast di nuovi naufraghi mentre l’azienda di Cologno Monzese ha confermato Ilary Blasi nel ruolo di conduttrice.

Di recente si è parlato di un presunto addio della moglie di Francesco Totti e dell’arrivo di Barbara d’Urso, fortemente ridimensionata da Mediaset in questa stagione televisiva con ben due show cancellati. Alla fine si è optato per una riconferma della Blasi, che ha raccolto il testimone di Alessia Marcuzzi. In realtà, come spifferato da Gabriele Parpiglia a Casa Chi, pare che sia stata Ilary ad avere qualche tentennamento.

L’indecisione di Ilary Blasi

Dopo il flop di Star in the star la verace presentatrice era pronta a prendersi una pausa dal piccolo schermo ma poi ha optato diversamente. Del resto Ilary Blasi ama i reality show, si diverte a guardarli e a condurli e così ha deciso di condurre per il secondo anno consecutivo l’Isola dei Famosi. Al suo fianco ci sarà ancora una volta Massimiliano Rosolino.

Proprio così: nonostante le critiche e le malelingue l’ex nuotatore è stato confermato dalla produzione dell’Isola dei Famosi nelle vesti di inviato. Ad assicurarlo sempre Parpiglia, che ha parlato di un pranzo che c’è stato tra Ilary, Rosolino e alcune persone che lavorano al programma.

Opinionisti e concorrenti

Confermato, invece, l’addio dei tre opinionisti: Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi. Top secret i nomi dei papabili sostituiti. E il cast? A quanto pare si sta valutando la candidatura di Olga Plachina, la giovane atleta russa nonché moglie di Aldo Montano.

In questi mesi si è parlato con una certa insistenza anche della soubrette americana Justine Mattera, del Cavaliere di Uomini e Donne Armando Incarnato e del produttore Jeda, fidanzato dell’ex concorrente Vera Gemma molto amato da Ilary Blasi nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.