Lino Guanciale è diventato papà: nato il primo figlio con Antonella

Lino Guanciale è diventato papà! La notizia è arrivata pochi minuti fa da Instagram, dove Whoopsee ha annunciato la nascita del primo figlio dell’attore. Il post ha raccolto subito tanti commenti di auguri, Guanciale è un attore molto amato dal pubblico così come lo sono i personaggi che ha portato in televisione. Una notizia che ha reso felicissimi i suoi fan ma non ancora confermata dal diretto interessato. L’attore è estremamente riservato, non ama condividere la sua vita sui social e lo ha fatto raramente. La storia d’amore con Antonella Liuzzi è stata così travolgente, però, da spingerlo a pubblicare su Instagram una foto del loro matrimonio. Farà lo stesso con il suo primogenito?

Si scoprirà nelle prossime settimane, intanto la nascita del figlio di Lino Guanciale ha confermato l’indiscrezione di inizio estate. Si era vociferato infatti che la moglie Antonella Liuzzi fosse in dolce attesa, poi il gossip è finito in secondo piano. Fino a oggi, almeno, giorno in cui è venuto al mondo il primo figlio della coppia. Non si sa nulla di più, se non che sia nato oggi: né il nome, né quanto pesa il bimbo, né altri dettagli sul parto. Il che fa pensare che sia andato tutto bene e che mamma e figlio stiano bene.

Una piccola curiosità legata alla nascita del figlio di Lino Guanciale e Antonella Liuzzi però c’è. Pare infatti che l’attore fosse impegnato con le riprese delle nuove puntate della serie tv La Porta Rossa, la terza stagione per l’esattezza. Quindi era a Trieste, ma è corso subito a Roma per stare vicino a sua moglie e per conoscere il suo piccolo. Non è chiaro, in realtà, se il travaglio sia durato abbastanza da permettergli di arrivare in tempo, o se, invece, sia arrivato a Roma quando era già nato.

Per questi e ulteriori dettagli bisognerà aspettare e pazientare. Non è detto che i neo genitori sceglieranno di raccontare come sono andate le cose, ma mai dire mai. Si scoprirà almeno il nome del figlio di Guanciale? Anche in questo caso non ci sono certezze, però se non dovessero scriverlo loro sui social qualche addetto del gossip potrebbe sempre scoprirlo.