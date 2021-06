Lino Guanciale figlio in arrivo? La moglie Antonella paparazzata così

Lino Guanciale presto papà? Forse sì! L’attore è stato paparazzato in giro per Roma con la moglie Antonella Liuzzi, sposata in gran segreto il 18 luglio 2020, alla presenza di pochi intimi. A un anno dal matrimonio sembra che la coppia sia pronta ad allargare la famiglia… In realtà l’attore – amato per tante fiction di successo come L’Allieva, Non dirlo il mio capo e Il Commissario Ricciardi – non ha mai nascosto il sogno di avere dei figli e ora che ha da poco compiuto 42 anni sembra essere arrivato finalmente il momento…

Lino Guanciale e la moglie Antonella Liuzzi sono stati beccati dai paparazzi mentre passeggiavano mano nella mano per le strade della Capitale. Sempre più uniti e complici. Sosta al bar per la colazione con baci e coccole: la passione tra i due è alle stelle a un anno dal sì. Impossibile non notare il pancino sospetto della Liuzzi: nasconde un dolce segreto? Al momento i diretti interessati non hanno confermato ma neppure smentito il gossip. Del resto Guanciale è sempre stato piuttosto riservato sulla sua vita privata.

Chi è la moglie di Lino Guanciale

Antonella Liuzzi, la moglie di Lino Guanciale, ha 36 anni ed è nata e cresciuta a Noci, in provincia di Bari. Il padre è il senatore del centrodestra ed ex sindaco di Noci Pietro Liuzzi. È laureata in Economia all’Università Bocconi di Milano dove tiene alcuni corsi ed è presidente della Greenblu, una società dedicata al turismo di lusso in Puglia e Basilicata.

Lino ha confessato di aver conosciuto Antonella in una libreria romana. Lui stava cercando dei libri utili per il suo lavoro e lei, che è impegnata come program coordinator del Master in Corporate Finance alla Bocconi stava facendo lo stesso. Da lì Lino e Antonella hanno cominciato uno scambio di battute ed emozioni che in poco più di due anni li ha poi portati felicemente al matrimonio.

Prima di conoscere Antonella Liuzzi Lino Guanciale è stato legato per dieci anni all’attrice teatrale Antonietta Bello, vista in tv nella fiction Mediaset Le tre rose di Eva.