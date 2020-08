Lino Guanciale e Antonella: festa di matrimonio con parenti e amici VIDEO

Lino Guanciale e la moglie Antonella Liuzzi sono riusciti finalmente a festeggiare il loro matrimonio alla presenza di parenti e amici. Dopo la cerimonia civile e assai intima dello scorso 18 luglio, la coppia ha riunito gli affetti più cari in Puglia, per una festa all’insegna del buon cibo, della musica, dell’allegria. Le nozze di Lino e Antonella sono state festeggiate così in grande stile sabato sera 29 agosto e la neo signora Guanciale ha prontamente documentato il tutto su Instagram. Tra balli, canti e abbracci, il party è stato magico e gioioso. Per l’occasione gli sposi hanno indossato nuovamente gli abiti sfoggiati in Campidoglio un mese fa. La Liuzzi ha optato anche per la stessa acconciatura: un romantico raccolto che le incorniciava il volto raggiante. L’evento si è tenuto nella terra natale di Antonella, che è figlia del senatore del centrodestra ed ex sindaco di Noci Pietro Liuzzi. Più precisamente la location scelta è stata quella del Borgobianco Resort & Spa, una splendida masseria a 5 stelle incastonata sull’alta cima della scogliera di Polignano a Mare. Nel corso della serata si è esibita pure una ballerina di pizzica, tipico ballo salentino, che ha coinvolto gli sposi nella sua performance.

Perché Lino Guanciale e Antonella hanno festeggiato il matrimonio in un secondo momento

Perché Lino Guanciale e Antonella Liuzzi hanno deciso di festeggiare il matrimonio in un secondo momento? A quanto pare per motivi logistici. I due hanno preferito una cerimonia intima, nel bel mezzo delle riprese de L’Allieva 3, e poi un grande festa con parenti e amici. Una festa di fine estate, che è stata fonte di gioia e divertimento per tutti i presenti. Tanto che le foto su Instagram da parte degli invitati si sono completamente sprecate (trovate qualche scatto più in basso). Tra brindisi e selfie non è mancato un romantico lento degli sposi: Lino e Antonella hanno ballato stretti stretti sulle note di Moon River, celebre brano del film Colazione da Tiffany. Guanciale ha guardato per tutto il tempo la moglie negli occhi e non ha esitato a baciarla più volte sulla bocca (video più in basso).

Antonella Liuzzi è incinta di Lino Guanciale? Il gossip dopo il matrimonio

Dopo il matrimonio a sorpresa dello scorso luglio qualcuno ha parlato di un pancino sospetto di Antonella Liuzzi. Secondo alcune voci raccolte da Di Più, avrebbe organizzato delle nozze lampo per via di una presunta gravidanza. Ad oggi la coppia non ha mai confermato ma neppure smentito. Del resto Lino è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Per ora non è chiaro se i signori Guanciale si concederanno un viaggio di nozze o se preferiranno rilassarsi nella loro nuova abitazione romana. Per amore del neo marito Antonella ha scelto di fare la pendolare e trasferirsi a Roma: la giovane lavora infatti alla Bocconi di Milano.