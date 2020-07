Ha stupito tutti il matrimonio improvviso e segreto di Lino Guanciale. Lo scorso 18 luglio, a sorpresa, l’attore abruzzese è convolato a nozze con Antonella Liuzzi, compagna da appena un anno e mezzo. Una cerimonia avvenuta in maniera assai intima e riservata, com’è nello stile del 41enne. Stando però ad alcune voci raccolte dal settimanale Di Più, nel numero in edicola da sabato 25 luglio 2020, la neo signora Guanciale sarebbe in dolce attesa. Da qui la scelta di Lino e Antonella di organizzare delle nozze lampo, alle quali non erano presenti neppure alcuni colleghi. Come ad esempio Alessandra Mastronardi che, nonostante la grande amicizia che ha da anni con Guanciale, non è stata invitata all’evento. Al momento non ci sono conferme di questa presunta gravidanza ma nei prossimi mesi non sono da escludere colpi di scena e chissà che Lino non informi i suoi fan solo dopo la nascita del bambino…

Lino Guanciale aspetta un figlio dalla moglie Antonella?

“Il desiderio più grande della coppia era quello di mettere al mondo un figlio, Forse anche per questo Lino avrebbe preferito fare tutto di nascosto, evitando giornalisti, curiosi, fotografi”, hanno sussurrato alcune persone che conoscono bene il protagonista di Non dirlo al mio capo e L’Allieva. “Da quando ha conosciuto Antonella Lino è cambiato in meglio. Lei, che è più giovane di lui di sette anni, è entrata nella sua vita in punta di piedi. Nella sua vita è stato fidanzato due volte: una prima volta con una compagna del liceo. Dopo, per dieci anni, con l’attrice Antonietta Bello. Ma con lei non aveva mai parlato di matrimonio né di figli. Infine è arrivata Antonella e lui ha chiaramente capito subito che era lei la donna della sua vita. Una donna per la quale cambiare idea e formare una famiglia stabile”, hanno aggiunto gli amici di Avezzano, città dove Lino è nato e cresciuto.

Nessun viaggio di nozze per Lino Guanciale e Antonella

Dopo la cerimonia segreta Lino Guanciale e Antonella Liuzzi sono tornati alla vita di tutti i giorni. Lui sul set della terza e ultima stagione de L’Allieva, lei a casa, a Roma, dove continua a fare lezioni a distanza all’Università. La signora Guanciale lavora alla Bocconi di Milano e proprio qui ha conosciuto il marito quasi due anni fa. Per amore di Lino si è però trasferita a Roma, dove Guanciale ha acquistato una casa più grande nel quartiere della Garbatella. Un quartiere popolare ma semplice e genuino, che l’attore ama profondamente.

Antonella Liuzzi: chi è la moglie di Lino Guanciale

Antonella Liuzzi ha 34 anni ed è nata e cresciuta a Noci, in provincia di Bari. Il padre è il senatore del centrodestra ed ex sindaco di Noci Pietro Liuzzi. È laureata in Economia all’Università Bocconi di Milano dove tiene alcuni corsi ed è presidente della Greenblu, una società dedicata al turismo di lusso in Puglia e Basilicata.