L’Allieva 3: in onda a novembre e dicembre ogni domenica sera

Buone notizie per tutti i fan de L’Allieva! Contrariamente a quanto trapelato nei giorni scorsi la terza stagione non verrà trasmessa su Rai Uno nel 2021 bensì entro la fine dell’anno. La Rai ha ufficialmente presentato i palinsesti della prossima stagione televisiva e la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale appare nella programmazione autunnale. Sebbene le riprese siano ancora in corso a Roma, l’azienda ha già fissato una data d’esordio: L’Allieva 3 ripartirà su Rai Uno il prossimo 22 novembre. Come già accaduto in passato andrà in onda ogni domenica sera – salvo repentini cambiamenti di programmazione – fino al prossimo 27 dicembre. In totale, dunque, sono ben 6 puntate, ognuna delle quali è composta da due episodi. Com’è noto a tutti, questa è l’ultima stagione per Alice Allevi e CC: Alessandra e Lino hanno scelto di non andare oltre per rispetto della storia e per dedicarsi ad altri progetti lavorativi.

L’Allieva 3 sarà l’ultima stagione: tutte le anticipazioni sulle nuove puntate

Nelle nuove puntate Alice non è più un’allieva: la scuola di specializzazione è finita e lei è diventata un medico legale come il suo mentore e fidanzato, il dottor Claudio Conforti. La crescente autonomia professionale di Alice e l’arrivo della nuova Suprema dell’Istituto di Medicina Legale, la professoressa Andrea Manes, mettono a repentaglio il rapporto tra la ragazza e CC. Alice è affascinata dal carisma di questa quarantenne dalla carriera sfavillante, emblema dell’indipendenza e del successo femminile. Andrea sceglie Alice come assistente personale ricoprendola di incarichi, responsabilità e aspettative, con il risultato di monopolizzare la sua vita. A complicare ulteriormente le cose e a portare scompiglio ci pensa poi Giacomo, fratello di Claudio, rientrato in Italia dopo quindici anni in Brasile. Giacomo riapre vecchie ferite costringendo Claudio e Alice a compiere delle scelte difficili. La serie è tratta dai romanzi di Alessia Gazzola: Un po’ di follia in primavera e Arabesque.

Chi sono i nuovi attori della terza stagione de L’Allieva

Ne L’Allieva 3 sono ovviamente confermati nei panni dei protagonisti Alice Allevi e Claudio Conforti, detto CC, i bravi Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Rivedremo Giorgio Marchesi, l’interprete di Sergio Einardi dalla seconda stagione: il pm è ancora vivo nonostante l’attentato in cui è rimasto coinvolto. Fuori dai giochi Tullio Solenghi, ovvero Supremo, il Professor Paul Malcomess. Non è chiaro se con l’uscita di scena del medico non ci sarà spazio neppure per il figlio Arthur, il primo amore di Alice a cui presta il volto Dario Aita. Quest’ultimo è atteso pure sul set di Don Matteo, dove è Sergio, il nuovo interesse sentimentale di Anna Olivieri. Tra le new entry due attori molto amati dal pubblico italiano: Antonia Liskova e Sergio Assisi. La prima vestirà i panni del nuovo capo dell’istituto di medicina legale mentre il secondo sarà il fratello di Conforti.

Perché la terza stagione de L’Allieva sarà l’ultima

“Io e Lino abbiamo deciso di mettere un punto. L’Allieva 3 sarà l’ultima stagione. A un certo momento bisogna avere il coraggio e lo dico pure da spettatore: ero una fan sfegatata di Grey’s Anatomy, dopo quindici anni… basta!”, ha dichiarato Alessandra Mastronardi a Io Donna, inserto femminile del Corriere della Sera.