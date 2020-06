Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi sempre più complici e affiatati. I due attori si sono conosciuti sul set della fortunata fiction Rai L’Allieva e hanno subito instaurato un bel feeling. Tanto che hanno preso insieme una scelta importante per il loro futuro professionale: la terza stagione de L’Allieva sarà l’ultima. Sia Lino sia Alessandra non vogliono restare imprigionati nei rispettivi ruoli di Claudio Conforti e Alice Allevi e così, in accordo con Rai Fiction, hanno deciso di mettere un punto conclusivo alla storia. È stata la stessa Mastronardi a parlarne nell’ultima intervista rilasciata a Io Donna, nella quale ha rimarcato che la scelta è stata presa di comune accordo. Una coppia, quella formato da Lino e Alessandra, che funziona sul set ma pure nella vita di tutti i giorni. Ma che non va oltre l’amicizia, visto che la Mastronardi è felicemente fidanzata con il collega scozzese Ross McCall mentre Guanciale è sereno da circa un anno accanto alla ricercatrice universitaria Antonella.

L’Allieva 3 con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi sarà l’ultima stagione

“Io e Lino abbiamo deciso di mettere un punto. L’Allieva 3 sarà l’ultima stagione. A un certo momento bisogna avere il coraggio e lo dico pure da spettatore: ero una fan sfegatata di Grey’s Anatomy, dopo quindici anni… basta!”, ha dichiarato Alessandra Mastronardi a Io Donna, inserto femminile del Corriere della Sera. Dunque la storia tra Alice Allevi e Claudio Conforti finirà ufficialmente nel 2021, quando andranno in onda su Rai Uno le nuove puntate della terza stagione. Le riprese sono ufficialmente ripartite nei giorni scorsi, dopo che sono state bloccate per via dell’emergenza Coronavirus. Gli attori sono tornati sul set allestito a Roma con mascherine e altri dispositivi di protezione. Nel cast due nuovi volti, quelli di Sergio Assisisi e Antonia Liskova. Il primo indosserà i panni del fratello di CC mentre la seconda sarà il nuovo direttore dell’Istituto di Medicina Legale. “Arriva una donna non per innescare un banale triangolo amoroso ma come figura ispirazionale. Mi lancerà una sfida lavorativa”, ha anticipato la Mastronardi.

Tutto quello che sappiamo sulla terza stagione de L’Allieva

Lo scorso novembre sono iniziate le riprese a Roma con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale ma a causa dell’emergenza Coronavirus il set è stato bloccato a marzo. Questo influirà sul futuro delle nuove puntate che non andranno più in onda nell’autunno 2020 come previsto bensì l’anno prossimo. Molto probabilmente nell’inverno 2021 anche se non c’è nulla di certo. Ne L’Allieva 3 rivedremo Giorgio Marchesi, l’interprete di Sergio Einardi dalla seconda stagione: il pm è ancora vivo nonostante l’attentato in cui è rimasto coinvolto. Fuori dai giochi Tullio Solenghi, ovvero Supremo, il Professor Paul Malcomess. Non è chiaro se con l’uscita di scena del medico non ci sarà spazio neppure per il figlio Arthur, il primo amore di Alice a cui presta il volto Dario Aita.