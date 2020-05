L’Allieva 3 ultime news: quando va in onda, chi sono i nuovi attori, confermati Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi

L’Allieva 3 si farà. Dopo il grande successo delle prime due stagioni la Rai ha deciso di produrre una terza stagione, che sarà pure l’ultima. Lo scorso novembre sono iniziate le riprese a Roma con Alessandra Mastronardi e Alice Allevi ma a causa dell’emergenza Coronavirus il set è stato bloccato a marzo. Questo influirà sul futuro delle nuove puntate che non andranno più in onda nell’autunno 2020 come previsto bensì l’anno prossimo. Molto probabilmente nell’inverno 2021 anche se non c’è nulla di certo. Il set dovrebbe essere riaperto nelle prossime settimane, in modo da concludere le ultime scene delle sei nuove puntate previste.

Sergio Assisi e Antonia Liskova nella nuova stagione de L’Allieva

Ne L’Allieva 3 sono ovviamente confermati nei panni dei protagonisti Alice Allevi e Claudio Conforti, detto CC, i bravi Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Rivedremo Giorgio Marchesi, l’interprete di Sergio Einardi dalla seconda stagione: il pm è ancora vivo nonostante l’attentato in cui è rimasto coinvolti. Fuori dai giochi Tullio Solenghi, ovvero Supremo, il Professor Paul Malcomess. Non è chiaro se con l’uscita di scena del medico non ci sarà spazio neppure per il figlio Arthur, il primo amore di Alice a cui presta il volto Dario Aita. Quest’ultimo è atteso pure sul set di Don Matteo, dove è Sergio, il nuovo amore di Anna Olivieri. Tra le new entry due attori molto amati dal pubblico italiano: Antonia Liskova e Sergio Assisi. La prima vestirà i panni del nuovo capo dell’istituto di medicina legale mentre il secondo sarà il fratello di Conforti.

Il futuro di Alice Allevi e Claudio Conforti ne L’Allieva 3

Dato l’affetto dei fan e il grande successo de L’Allieva Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale hanno deciso di tornare a ricoprire i ruoli di Alice e CC. Entrambi infatti vogliono dedicarsi ad altri progetti lavorativi ma per rispetto del pubblico hanno scelto di concludere questa storia così bella e avvincente. “Sia io che Alessandra siamo contenti di tornare per quest’ultimo appuntamento a vestire i panni del dottor Claudio Conforti e Alice Allevi”, ha dichiarato Guanciale. “Chiuderemo questa storia che tanto è piaciuta al pubblico”, ha aggiunto la Mastronardi.