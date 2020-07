Lino Guanciale ha sposato Antonella in segreto: i dettagli del matrimonio

Lino Guanciale si è sposato con Antonella Liuzzi, ieri sabato 18 luglio 2020 a Roma. L’evento del matrimonio si è svolto attraverso una cerimonia riservata a pochi intimi. L’attore e la ricercatrice dell’Università Bocconi sono quindi diventati marito e moglie, coronando la loro relazione. A far trapelare la notizia è stato Noci Gazzettino che ha parlato di un momento di grande gioia ed emozione sia per l’interprete abruzzese originario di Avezzano sia per la famiglia pugliese del senatore Piero Liuzzi che ha accompagnato la figlia insieme a mamma Franca. Il rito ha avuto luogo nel Palazzo del Campidoglio. D’altra parte la news, pur essendo inaspettata, non è del tutto un fulmine a ciel sereno in quanto Lino, nelle recenti interviste, aveva espresso tutta la sua volontà di mettere su famiglia alla soglia dei 41 anni. Detto, fatto!

Chi è Antonella Liuzzi, la moglie di Lino Guanciale

Antonella Liuzzi è una ricercatrice della Bocconi di Milano, dove insegna anche in un master proposto dall’ateneo. Suo papà è stato senatore nella XVII legislatura. Il 22 dicembre 2017, assieme agli altri sei senatori di Direzione Italia e alle tre senatrici di Fare!, era confluito nel nuovo gruppo parlamentare Noi con L’Italia. Nel 2018 si è candidato a Sindaco del Comune di Noci, ma è stato battuto al ballottaggio dall’attuale primo cittadino Domenico Nisi. Il 15 gennaio 2020 ha rassegnato le dimissioni da Consigliere comunale di Noci e da oltre dieci anni è Direttore della Consulting di Noci, poi diventata Woom Italia. Nel 2020 figura tra i candidati alle elezioni regionali in Puglia, nella lista civica del candidato presidente Raffaele Fitto.

Lino Guanciale e Antonella Liuzzi: dove e quando si sono conosciuti

Il primo incontro tra Lino e Antonella è avvenuto circa un anno e mezzo fa. Galeotta fu l’Università Bocconi dove Guanciale si recò per tenere una lezione sulla recitazione ad alcuni studenti dell’ateneo. Fu lì che conobbe quella che ieri è diventata sua moglie. Prima di cominciare il rapporto sentimentale con la figlia del politico Pietro Liuzzi, l’interprete di Avezzano è stato legato per ben dieci anni all’attrice teatrale Antonietta Bello.