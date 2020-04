Lino Guanciale: dopo L’Allieva 3 è pronto a mettere su famiglia

Lino Guanciale, amore a gonfie vele con la nuova fidanzata Antonella: dopo L’Allieva 3 progetti importanti

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Lino Guanciale e Antonella, una ragazza che lavora nel mondo dell’Università. Il primo incontro risale ormai a un anno fa e la relazione è più seria che mai. Tanto che l’attore sta già valutando dei progetti di famiglia importanti. Del resto sta per spegnere 41 candeline e la voglia di matrimonio e figli si fa sempre più concreta. In una recente intervista per il settimanale Visto, Guanciale ha ammesso che appena finiranno i numerosi impegni con le fiction Rai – è protagonista di ben tre progetti importanti (L’Allieva 3, La porta rossa 3, Il commissario Ricciardi) – è pronto a realizzarsi pure nella vita privata, accanto alla sua Antonella.

Le ultime dichiarazioni di Lino Guanciale sulla sua vita privata

“Ho sempre saputo che per me tra le cose essenziali della vita c’è la famiglia e che un giorno ne avrei voluta una mia. Prima c’era il lavoro, l’entusiasmo delle nuove esperienze, il mio carattere forte da “limare” con pazienza. Oggi so che non potrei sentirmi mai completo senza una famiglia mia“, ha ammesso Lino Guanciale. “In un prossimo futuro la mia vita prenderà un ritmo più “normale” rispetto agli ultimi anni in cui ho girato per mesi e mesi di seguito. Non proprio ora, diciamo nei prossimi mesi, perché prossimamente sarò in tv con L’allieva 3 e La porta rossa 3. Mi chiedevano tutti come sarebbero andate a finire queste serie, ed effettivamente i miei personaggi avevano ancora motivo di esistere, margine d’azione, quindi ho accettato di vestirne di nuovo i panni”, ha spiegato l’attore abruzzese.

Dopo Antonietta Bello Lino Guanciale ama Antonella

Antonella, la nuova fidanzata di Lino Guanciale, è una ricercatrice della Bocconi di Milano. I due si sono conosciuti proprio nel famoso ateneo, dove la star del piccolo schermo ha tenuto una lezione di recitazione agli studenti. Prima di questo incontro Guanciale ha amato per ben dieci anni l’attrice teatrale Antonietta Bello.