By

Lino Guanciale: le ultime dichiarazioni sull’ex Antonietta Bello e sulla nuova fidanzata Antonella

È un momento di grande serenità per Lino Guanciale. L’attore abruzzese è ormai diventato uno dei volti di punta della fiction Rai: presto tornerà in onda con la nuova serie tv Il Commissario Ricciardi mentre è impegnato con le nuove riprese de L’Allieva e de La Porta Rossa. Tra un set e un ciak Lino è riuscito a ritrovare pure l’amore dopo la fine della decennale relazione con l’attrice teatrale Antonietta Bello. Guanciale fa da mesi coppia fissa con Antonella, una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Lino Guanciale aggiorna i fan sulla sua situazione sentimentale

“Come procede la vita sentimentale? Molto bene, il cuore funziona alla grande anche perché c’è una pulizia e tanta serenità nel rapporto con la mia ex compagna (Antonietta Bello, ndr), mentre con la mia nuova partner le cose procedono benissimo. Sono felice e appagato”, ha dichiarato Lino Guanciale al settimanale Mio. Proprio di recente il 40enne ha fatto conoscere la nuova fiamma, conosciuta a Milano ad un evento culturale, ai genitori, che hanno sempre fatto il tifo per Guanciale.

Chi è Antonella, la nuova fidanzata dell’attore Lino Guanciale

Antonella, la nuova fidanzata di Lino Guanciale, è una ricercatrice della Bocconi di Milano. I due si sono conosciuti proprio nel famoso ateneo, dove la star del piccolo schermo ha tenuto una lezione di recitazione agli studenti.