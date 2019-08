Lino Guanciale fa sul serio con la nuova fidanzata Antonella

Lino Guanciale è di nuovo innamorato. Archiviata la storia decennale con l’attrice teatrale Antonietta Bello, la star delle fiction Rai è ora felice accanto ad Antonella. Da quando la relazione è iniziata la scorsa primavera l’attore e la nuova fidanzata sono praticamente inseparabili. Nonostante i numerosi impegni di lavoro, Lino trova sempre il tempo per trascorrere qualche ora di relax e spensieratezza insieme alla sua nuova fiamma, che ha conosciuto all’Università Bocconi di Milano. Antonella lavora nell’ateneo come ricercatrice e ha incontrato Lino durante una lezione dell’interprete con gli studenti. Nelle scorse settimane sono arrivate le prime presentazioni in famiglia, come racconta il settimanale Di Più. Il 40enne ha presentato Antonella ai suoi genitori e al fratello.

Lino Guanciale e Antonella: innamorati da qualche mese

“Lino fa davvero sul serio”, hanno spifferato gli amici di Guanciale alla rivista edita da Cairo Editore. La relazione con Antonella è ancora “fresca”, va avanti solo da qualche mese ma ha già tutti i presupposti per diventare importante. E portare così a matrimonio e figli: un sogno che l’attore lanciato da Che Dio ci aiuti non ha mai nascosto. Antonella è la donna giusta? Molto probabilmente sì e non resta che attendere i prossimi mesi per capire come evolverà questo rapporto. Rapporto che, com’è nello stile dell’attore, Lino sta portando avanti con discrezione e riservatezza. Guanciale non ama infatti parlare dei suoi affetti anche se di recente è sbottato su Instagram a causa di alcuni atti di bullismo da parte degli haters.

Lino Guanciale e la fidanzata Antonella: lo sfogo su Instagram

Dopo aver pubblicato una foto con Antonella su Instagram, Lino Guanciale è stato preso di mira da alcuni haters. Una situazione comune a tanti personaggi famosi, che l’attore abruzzese ha prontamente denunciato sui social network. “Sapete quanto sia geloso del mio spazio privato, fa parte del mio carattere. Sabato, ho postato la foto di un bacio tra me e la mia compagna, Antonella, perché delle volte si agisce di istinto e non credo ci sia nulla di male ad aprirsi. Siamo molto felici dei tanti like e dei tanti commenti positivi che ci sono arrivati, meno di quelli meno carini, ma d’altra parte ognuno ha diritto a pensare quello che vuole. Quello che veramente è inaccettabile sono gli insulti”, ha scritto Lino.

La risposta di Lino Guanciale agli insulti degli haters

“Io e Antonella stiamo subendo da qualche mese la pressione prossima allo stalking di alcuni account falsi che tentano di screditarci entrambi, questo ovviamente non è accettabile e non lo accetterebbe nessuno. Io, ovviamente, ho le spalle abbastanza larghe per potermi difendere, il mio pensiero va a chi invece queste possibilità non le ha. Mai come oggi riesco a mettermi nei panni di tutti coloro che subiscono il bullismo, la persecuzione sui social da parte di persone. Quelli che si possono difendere di meno sono costretti a vedere sacrificata la propria libertà”, ha raccontato Lino Guanciale.