Canalis flop, De Martino addio Rai, cast Isola: le 10 news della settimana

Tiziano Ferro è diventato papà di due figli, assieme al marito Victor. La coppia ha accolto Andres e Margherita, rispettivamente di 4 e 9 mesi. L’annuncio è giunto attraverso un post veicolato su Instagram. Il cantante non ha aggiunto altri dettagli sul come abbia fatto a diventare papà, chiedendo che sia rispettata la sua privacy e quella del compagno.

Anche Valentino Rossi è diventato padre: nei giorni scorsi la sua fidanzata Francesca Sofia Novello ha dato alla luce Giulietta. Anche in questo caso la coppia ha dato il lieto annuncio attraverso i propri profili Instagram.

Altra gravidanza ‘vip’ portata a termine di recente è stata quella di Ilaria Spada che, assieme al suo compagno Kim Rossi Stuart, ha dato il benvenuto al suo terzo figlio. La coppia, riservatissima, non ha svelato il nome. Quel che si sa è che il bebè è un maschietto e che è nato lo scorso lunedì 28 febbraio presso la storica clinica romana Casa di Cura Santa Famiglia, specializzata in ostetricia e ginecologia.

Coppie che crescono e mettono su famiglia e coppie che si dicono addio: pare che Blanco, dopo aver trionfato al Festival di Sanremo, abbia messo una pietra sopra alla love story con Giulia Lisioli. Il cantante è stato pizzicato in un locale a baciare un’altra donna.

Sempre restando in tema sentimentale, Andrea Delogu, a Verissimo, ha confermato di frequentare un uomo molto più giovane di lei. La conduttrice sta vedendo Luigi Bruno, professione modello. Il ragazzo ha 23 anni, Andrea 39. Ma se è vero che l’amore non ha età, se son rose…

L’Isola dei Famosi è pronta a decollare con una nuova edizione a partire dal 21 marzo. Il cast è praticamente stato completato: quest’anno gareggeranno “coppie” e “single.

Elisabetta Canalis, flop: come si sussurrava da tempo, Vite da copertina, trasmissione timonata dalla showgirl sarda, è stata chiusa in anticipo. Come ha evidenziato Davide Maggio, l’ultima puntata del format è stata trasmessa – passando praticamente in sordina – lo scorso venerdì 18 febbraio.

Drusilla Foer, dopo aver incantato a Sanremo, avrebbe dovuto condurre due prime serate su Rai Uno, previste ad aprile. A quanto pare, però, avrebbe dato un due di picche ai vertici di Viale Mazzini, per nulla convinta del progetto.

Lol – Chi ride è fuori 2 ha decretato il suo vincitore: a spuntarla è stato Maccio Capatonda!

Si mormora che Stefano De Martino abbia rifiutato la conduzione di Made in Sud per tornare ad Amici, per ricoprire il ruolo di giurato nel serale. Inoltre si sussurra che Mediaset voglia cucirgli addosso un programma nuovo, al momento top secret.