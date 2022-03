Stefano De Martino lascia la Rai: due nuovi programmi a Mediaset

Stefano De Martino torna a casa. Stando alle ultime indiscrezioni l’ex ballerino avrebbe deciso di lasciare la Rai per rientrare a Mediaset. Addio dunque a Made in Sud, programma comico che il 32enne conduceva con successo su Rai Due dal 2019. Proprio in questi giorni dovrebbero iniziare le registrazioni della nuova edizione dello show ma Stefano avrebbe scelto di andare via per accettare la proposta di Maria De Filippi.

La presentatrice Mediaset avrebbe infatti chiesto al suo pupillo di rientrare ad Amici, in qualità di giudice del Serale. Ruolo già ricoperto da Stefano De Martino in passato, insieme a quello di allievo, ballerino professionista e presentatore del daytime.

Il campano è molto legato al talent show di Canale 5 e non sarebbe proprio riuscito a rifiutare un nuovo impegno nella trasmissione. A malincuore così avrebbe detto addio a Made in Sud. Ma a quanto pare il suo sarà un addio generale alla Rai.

Secondo quanto riporta il settimanale Vero Stefano De Martino rientrerà a Mediaset non solo per Amici ma pure per un altro spettacolo, al momento top secret. Si tratta forse di un nuovo format prodotto da Maria De Filippi? Chissà…di sicuro il sogno di Stefano è quello di affermarsi sempre più come conduttore.

Dopo aver detto addio alla danza De Martino ha iniziato a condurre svariati programmi: prima il daytime di Amici, poi il ruolo da inviato all’Isola dei Famosi. Senza dimenticare le partecipazioni a Pequenos Gigantes, Selfie-Le cose cambiano e lo speciale su Uomini e Donne.

È in Rai, però, che Stefano De Martino ha potuto mettere in mostra tutte le sue qualità: dal già citato Made in Sud a Stasera tutto è possibile, passando per La notte della taranta e Bar Stella. La seconda rete di stato puntava molto sull’ex marito di Belen Rodriguez, indubbiamente un volto nuovo, fresco, pulito e molto amato dal pubblico.

Pare infatti che in Rai non abbiano preso bene la mossa di Stefano De Martino, anche perché il suo addio a Made in Sud sarebbe arrivato all’improvviso. Ora la produzione è alla ricerca di un nuovo conduttore maschile ma pure femminile visto che non ci sarà più Fatima Trotta. In pole position ci sarebbero Lorella Boccia e Flora Canto.