De Martino fuori da Made in Sud, preferisce Maria: Rai stizzita, rumor

La famiglia prima di tutto: secondo indiscrezioni, Stefano avrebbe chiesto di non condurre il programma per partecipare al Serale di Amici

Stefano De Martino ha detto no a Made in Sud: il conduttore si è tirato indietro. Nei giorni scorsi si è parlato del ritorno di Made in Sud su Rai 2 dopo un anno di pausa. Una notizia accolta con grande entusiasmo da parte del pubblico e tanti erano felici anche di rivedere Stefano alla conduzione del programma comico. Lui nel frattempo non è rimasto fermo, anzi: è tornato in onda con Stasera tutto è possibile e ha condotto Bar Stella, un programma a cui teneva e tiene molto. Le ultime indiscrezioni parlano però di una sua volontà di restare fuori dal programma comico di Rai 2.

Sempre Tv Blog ha svelato infatti che Stefano De Martino avrebbe chiesto di non condurre Made in Sud. In un primo momento sembrava certo il ritorno del conduttore ma senza Fatima Trotta, e senza Elisabetta Gregoraci anche. Sul volto femminile insomma c’erano delle incertezze con dei nomi però più avanti degli altri. Per esempio quelli di Lorella Boccia e di Flora Canto. Adesso però in casa Rai dovranno cercare anche un nuovo volto maschile per la conduzione.

De Martino avrebbe chiesto di essere esonerato da Made in Sud per partecipare al Serale di Amici 2022. Sempre in queste ore si sta parlando del suo ritorno nella giuria dopo l’esperienza dell’anno scorso. Evidentemente i due periodi coincidono e Stefano avrebbe fatto la sua scelta: la preferenza è andata a Maria De Filippi. Può darsi che sia stato costretto a dire “no” a Made in Sud perché ha già preso l’impegno con Maria. Se ha già detto sì a lei, insomma, si è dovuto tirare indietro dalla proposta arrivata in un momento successivo.

Dato che Stefano è ormai un volto Rai, e sul quale la rete sta puntando, è chiaro che in Rai non l’avrebbero presa benissimo. Tv Blog ha infatti scritto: “Una mossa che, come comprensibile, non sarebbe stata particolarmente apprezzata dalla Rai”. Una scelta che però la direbbe lunga sul rapporto che lega e che sempre legherà De Martino sia alla De Filippi sia ad Amici. Potrebbe anche esserci altro dietro questa scelta di Stefano, però. Per esempio la volontà di non essere accostato solo a programmi comici o divertenti, visto che sta già conducendo Stasera tutto è possibile.