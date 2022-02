Torna Made in Sud: chi condurrà con De Martino (Gregoraci e Trotta fuori)

Dopo un anno sabbatico, Made in Sud è pronto a tornare in onda su Rai Due. A darne notizia è TvBlog che assicura che lo show comico si alimenterà di nuove puntate trasmesse in primavera, a cavallo tra marzo e aprile 2022. Naturalmente la collocazione sarà in prima serata. Alla guida della trasmissione ci sarà il confermatissimo Stefano De Martino, sempre più volto di punta del secondo canale della tv di stato (il napoletano attualmente è in onda con Stasera Tutto è Possibile, mentre nelle scorse settimane è stato protagonista di Bar Stella). Discorso ancora aperto, invece, sul volto femminile che affiancherà l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi.

Sempre TvBlog spiega che Elisabetta Gregoraci e Fatima Trotta, due conduttrici che in passato hanno dato lustro allo show, non rientrerebbero nei piani del nuovo progetto. In pole position, per spalleggiare l’ex marito di Belen Rodriguez, ci sarebbero Lorella Boccia, altra ex allieva di Amici di Maria De Filippi, e Flora Canto, ex tronista, attrice e compagna di vita di Enrico Brignano. In vantaggio ci sarebbe la Boccia, che, a detta del produttore di Made in Sud Nando Mormone, sarebbe il profilo ideale per raccogliere il testimone di Fatima Trotta.

Spigliata, napoletana e simpatica, Lorella sarebbe stata ritenuta perfetta per il ruolo. La giovane ha anche alle spalle esperienze di non poco conto a livello televisivo, avendo condotto su Italia 1 Venus Club ed essendosi cimentata, sempre sulla seconda rete del Biscione, con Colorado, assieme a Paolo Ruffini.

Tuttavia anche Flora Canto avrebbe diverse possibilità di ottenere la parte. Secondo le indiscrezioni fatte trapelare da TvBlog, sarebbe considerata un’ottima alternativa. Le sue quotazioni sono cresciute dopo l’apprezzamento ricevuto per la su partecipazione su Rai Due a Un’ora sola vi vorrei del compagno Enrico Brignano. L’ex tronista, inoltre, è già un volto familiare sul secondo canale della tv di stato, essendo la padrona di casa di Fatto da mamma (e da papà).

Seppur Elisabetta Gregoraci al momento sarebbe fuori dai giochi, la sua presenza non è da escludere al cento per cento, seppur le possibilità di vederla di nuovo al timone di Made in Sud sono remote.