Stefano De Martino, sospeso Made in Sud: non andrà in onda nel 2021

Il programma comico di Rai Due non verrà trasmesso né in primavera né il prossimo autunno

Brutte notizie per i fan di Stefano De Martino, Fatima Trotta e tutto lo staff di Made in Sud. Il programma comico di Rai Due non andrà in onda nel 2021. Né in primavera, come di consueto, né in estate, come accaduto quest’anno a causa della pandemia, e neppure il prossimo autunno. A dare l’annuncio prima Tv Blog e poi Dagospia. Il motivo? A quanto pare la voglia di far riposare il format e dedicarsi ad altro in palinsesto – come il nuovo show La Caserma – ma dietro questa scelta si nasconderebbero altre ragioni…

“A Napoli gira voce che lo stop al titolo comico in onda sulla seconda rete non sarebbe dovuto solo a motivi di palinsesto. Di cosa si tratta?”, fa sapere il portale di Roberto D’Agostino. C’entrano forse i due conduttori Stefano De Martino e Fatima Trotta? Al momento i diretti interessati non hanno ancora commentato o smentito la notizia e lo stesso hanno fatto i dirigenti Rai.

Intanto Stefano De Martino non è rimasto di certo con le mani in mano. In questi giorni l’ex marito di Belen Rodriguez è tornato a Napoli per registrare le nuove puntate di Stasera tutto è possibile. Al contrario di Made in Sud lo show nato con Amadeus tornerà presto in tv, sempre su Rai Due. Al timone è stato confermato per il secondo anno consecutivo De Martino e la messa in onda è prevista per il prossimo gennaio.

Per Stasera tutto è possibile Stefano De Martino tornerà a fare la spola tra Napoli e Milano. Le registrazioni della divertente trasmissione si tengono infatti negli studi Rai situati in Campania. L’ex ballerino di Amici vive invece in Lombardia. Qui c’è anche il piccolo Santiago, che oggi ha 7 anni. Stefano è un padre molto attento e premuroso e di recente è stato pizzicato più volte dai paparazzi mentre accompagnava il figlio a scuola.

E Fatima Trotta? Per la talentuosa conduttrice e attrice napoletana un periodo di pausa. La diretta interessata ha confidato su Instagram, dove è seguita da più di 200 mila follower, che in questi mesi non sta lavorando ad alcun progetto. “Purtroppo non tutti gli artisti in questo periodo lavorano ma ci rifaremo”, ha fatto sapere la 34enne, felicemente sposata con il comico di Made in Sud Luigi De Falco.