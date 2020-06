Fatima Trotta e il marito Luigi De Falco: quando l’amore fa rima con lavoro

Luigi De Falco e Fatima Trotta: quando l’amore fa rima con lavoro

Fatima Trotta, 33 anni, e Luigi De Falco, 44, si sono conosciuti nel dietro le quinte di Made in Sud. Una parola tira l’altra ed è sbocciato un grande l’amore che ha trovato piena consacrazione nel matrimonio, celebrato nel 2016 a Mercogliano, paese in provincia di Avellino (zona in cui vivono i genitori della conduttrice). Fatima e Luigi, dopo varie esperienze lavorative nell’ambito dello spettacolo, hanno raggiunto parecchia popolarità proprio grazie allo show di Rai Due. Da precisare che la Trotta ha presentato la trasmissione fin dagli albori, prima ancora che sbarcasse sulla seconda rete del servizio pubblico nel 2012. Infatti, è stata al timone di essa dal 2008, quando ancora andava in onda sul canale Comedy Central. In quell’occasione, al suo fianco a presentare, c’erano i frizzanti Gigi e Ross.

Luigi e Fatima , una coppia riservata

Luigi De Falco, professione comico, si esibisce con il fratello Vincenzo, con il quale forma il duo de I gemelli De Falco. Il padre di Luigi è l’ex vicesindaco di Boscoreale, un comune della provincia di Napoli. Con Fatima ha esattamente dieci anni di differenza, essendo lui un classe 1976, lei 1986. Seppur negli ultimi anni hanno raggiunto un vasto pubblico, per quel che concerne la loro vita privata hanno sempre preferito mantenere un profilo basso. Infatti non capita mai che la coppia si ritrovi al centro del gossip o che vada in cerca di visibilità ‘rosa’. Tornando a Made in Sud, di recente Fatima ha rilasciato una lunga intervista a Super Guida Tv, alla quale ha raccontato il rapporto lavorativo che intrattiene con Stefano De Martino, conduttore e ballerino chiacchieratissimo in questo periodo per via della crisi sentimentale con la compagna Belen Rodriguez.

Fatima e Stefano, eccellente feeling professionale

Fatima ha dichiarato che Stefano, voluto dall’ex direttore di Rai Due Carlo Freccero, si è inserito a Made in Sud molto saggiamente, “in punta di piedi”. Inoltre ha aggiunto che lo trova una persona molto disciplinata e acuta in ambito lavorativo. Unico piccolo neo è che ogni tanto si distrae e deve essere richiamato ‘all’ordine’. Per il resto la Trotta ha affermato di aver un eccellente feeling professionale con De Martino.