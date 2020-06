Made in sud, parla Fatima Trotta: “Molti paletti”, retroscena su De Martino

Fatima Trotta parla del nuovo Made in sud: come sarà il programma comico di Rai 2 ai tempi del Coronavirus

Made in sud sta per tornare e al timone ritroveremo Fatima Trotta e Stefano De Martino. La conduttrice è stata intervistata da Super Guida Tv e ha parlato di come saranno le puntate dopo il lockdown. L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Coronavirus ha fermato tutto e tutti, anche in televisione. Le trasmissioni stanno tornando in onda a poco a poco, ma tassativamente senza pubblico. Questo cambierà decisamente le puntate di Made in sud, dato che un programma comico fa molto leva sul pubblico e i comici coinvolgono spesso le persone presenti in platea. Gli applausi e le risate mancheranno però nella nuova edizione di Made in sud, che dopo un primo stop tornerà in onda nei prossimi giorni.

Made in sud, Fatima Trotta rivela come sarà il programma ai tempi del Coronavirus

A proposito delle novità della nuova edizione, Fatima Trotta ha spiegato che ce ne saranno diverse e tutte sono dovute alle restrizioni per il Coronavirus. I comici non potranno avvicinarsi tra loro, per cui ci saranno novità non solo tra gli artisti ma anche nella modalità di interagire ed entrare in scena. E l’assenza del pubblico cambierà tutto: “Questo rappresenta una difficoltà”, ha detto la conduttrice. Poi ha aggiunto: “Osserveremo il distanziamento sociale adottando tutte le precauzioni anche per entrare in scena. Sarà un Made in Sud diverso, con molti paletti”. Tutte precauzioni che i fan di Made in sud immaginavano già, ma siamo certi che tutti questi paletti non influiranno negativamente e in modo drastico sullo spettacolo portato in scena dai comici.

Fatima Trotta, il retroscena su Stefano De Martino a Made in sud: “Lo devi richiamare spesso”

Non è mancata la domanda su Stefano De Martino, suo collega alla conduzione già dalla passata edizione. Nell’intervista è stato chiesto a Fatima se il loro rapporto è sempre stato sereno oppure ci sono state discussioni. Lei ha risposto che c’è un grande feeling sul palcoscenico che cresce sempre di più andando avanti a lavorare insieme. “Stefano è entrato in punta di piedi nel programma e ha portato un grande rispetto per coloro che lavoravano al progetto da molti anni. Si è lasciato amalgamare e trascinare dalla famiglia Made in sud”, ha aggiunto. E poi ha svelato un piccolo retroscena su Stefano: “Ha molta disciplina sul lavoro anche se lo devi richiamare spesso. A volte tende a distrarsi”.

Fatima Trotta rivela di aver ricevuto una proposta da Amici Celebrities: “Mi piacerebbe partecipare”

Infine, Fatima Trotta ha svelato di aver ricevuto una proposta da Amici Celebrities: “C’è stato un mini corteggiamento”. Ha dovuto però rinunciare perché era già impegnata con altri progetti lavorativi, ma ha seguito il programma e le è piaciuto. “Mi piacerebbe partecipare”, ha detto.