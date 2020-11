Stefano De Martino: ecco quando torna in tv con Stasera tutto è possibile

Buone notizie per i fan di Stefano De Martino. L’ex marito di Belen Rodriguez sta per tornare in tv con la nuova edizione di Stasera tutto è possibile. Dopo la fine di Made in Sud a giugno il 31enne si è concesso una lunga pausa dal piccolo schermo. Una pausa per dedicarsi allo studio e al figlio di sette anni Santiago. Ma De Martino sta per tornare alla guida del divertente format ereditato da Amadeus. Come riporta Bubinoblog, a dicembre inizieranno a Napoli le registrazioni delle nuove puntate.

La sesta edizione di Stasera tutto è possibile andrà poi in onda a gennaio su Rai Due anche se al momento non è stata ancora svelata la data d’inizio ufficiale. Per Stefano De Martino si tratta del secondo anno consecutivo al timone di Step, così come è chiamato affettuosamente dai telespettatori la trasmissione. L’arrivo di Stefano non ha penalizzato lo show ma ha regalato maggiore freschezza e divertimento.

Stefano De Martino resta dunque uno dei volti giovani della Rai e in particolare di Rai Due. Dopo Stasera tutto è possibile, Covid-19 permettendo, l’ex ballerino di Amici dovrebbe ritornare alla guida di Made in Sud in primavera. L’obiettivo di De Martino è chiaro: quello di affermarsi sempre più come conduttore. Un obiettivo che Stefano sta cercando di raggiungere con tenacia, passione e tanta umiltà.

Nel frattempo Stefano De Martino cerca di tenersi alla larga dal gossip anche se è praticamente impossibile visti i suoi movimentati trascorsi. Archiviato il flop del ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, Stefano è stato avvistato con diverse ragazze ma non ha ufficializzato alcuna relazione fino ad oggi.

Qualche settimana fa Stefano De Martino è stato beccato in compagnia della top model Mariacarla Boscono, ex fidanzata del rapper Ghali. I due sono stati pizzicati dai paparazzi durante una passeggiata romantica notturna ma nessuno dei due ha confermato o smentito l’indiscrezione.

Dopo i pettegolezzi su una presunta liaison con Alessia Marcuzzi, Stefano De Martino vuole stare lontano dalla cronaca rosa e affermarsi il più possibile come presentatore televisivo.